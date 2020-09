AUF Moyen-Orient : Jean-Noël Baléo nouveau directeur régional

3 minutes à lire

Beyrouth, le 10 septembre 2020 – Jean-Noël Baléo a pris ses fonctions de directeur régional de l’AUF au Moyen-Orient le 1er septembre 2020. Ingénieur, titulaire d’un Doctorat en sciences de l’École des mines de Paris et d’une Habilitation à diriger des recherches de l’Université de Nantes, il cumule une trentaine d’années d’expérience professionnelle. Il débute sa carrière dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche (Écoles des mines de Paris et de Nantes, École Polytechnique de Montréal), avant de s’orienter vers la coopération internationale et la diplomatie. Monsieur Baléo a occupé plusieurs postes à responsabilités. Avant de rejoindre l’AUF, il était précédemment Directeur de l’Institut français d’Irak et Conseiller de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France à Bagdad. Il occupé les mêmes fonctions au Soudan, et a été diplomate en poste au Liban et en Norvège. Il a également été Directeur général adjoint de la Région Île-de-France.

Le nouveau directeur régional, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Agence, entend renforcer les échanges et l’interaction entre la Direction régionale et les établissements universitaires qui lui sont rattachés, et consolider ses partenariats institutionnels au service de projets ambitieux.

Il s’attachera à développer des programmes au bénéfice des établissements dans les domaines de la coopération universitaire et scientifique, de l’innovation pédagogique, de la qualité des formations, de la gouvernance universitaire, de l’entrepreneuriat et du numérique, sans oublier naturellement le soutien à la francophonie. L’ambition de l’AUF au Moyen-Orient est également de développer son rôle d’opérateur de grands projets dans ces mêmes domaines. Enfin, l’AUF sera attentive à répondre aux défis liés aux crises que traversent certains pays de la zone, à commencer par le Liban.

À noter que pour la première fois depuis sa création en 1961, l’Agence Universitaire de la Francophonie atteint une parité parfaite dans ses postes de direction, aussi bien dans ses services centraux que régionaux. Cette équipe professionnelle largement renouvelée aura pour priorité la promotion de la francophonie scientifique dans le monde et la préparation de la nouvelle stratégie 2021-2025. Celle-ci s’appuiera sur les résultats de la grande consultation mondiale lancée par l’AUF en juillet dernier auprès de ses 1007 établissements-membres, dans 119 pays. Une enquête internationale inédite et de grande envergure sur les besoins exprimés par diverses parties prenantes telles que ses membres, les dirigeants, les étudiants ainsi que les partenaires institutionnels, politiques et économiques.

A PROPOS DE L’AUF : Association mondiale d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche utilisant la langue française, premier réseau universitaire au monde, l’AUF regroupe 1007 établissements universitaires sur tous les continents, dans 119 pays. La Direction régionale Moyen-Orient représente l’AUF dans la région. Installée à Beyrouth depuis 1993, elle anime un réseau de 89 membres dans 16 pays et dispose de cinq implantations dans 3 pays de la région.