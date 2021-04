Dans un rapport publié ce dimanche, le FMI ne prévoit aucune reprise économique au Liban avant 2022 selon les projection publiées. La situation décrite pour le pays des cèdres semble être entourée de nombreuses incertitudes, ne permettant donc en aucune manière de préempter sur un scénario valable face à la crise économique.

Si le Liban a connu une récession de 25% en 2020, tout dépendra désormais des progrès effectués dans le cadre des négociations avec le Fond Monétaire International qui a demandé un chiffrage des pertes du secteur financier local, un sujet polémique en l’absence de gouvernement.

Selon les données du rapport, le taux d’inflation a atteint 88.2% en 2020 et les déficits courant ont atteint 14.3 milliards de dollars.

Le 7 avril 2021, le Président de la République le général Michel Aoun a publiquement dénoncé la mauvaise volonté du Ministère des Finances Ghazi Wazni et du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé sans toutefois les nommer directement face aux différents écueils et obstacles mis face à l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban et a appelé à une réunion du gouvernement Hassan Diab pour examiner ce dossier et révéler les dessous de ce qu’il décrit quasiment comme un sabotage de la procédure.

Le chef de l’état a également accusé le gouverneur de la Banque du Liban de pratiques contraires à la législation financière locale, comme l’utilisation de dépôts privés comme réserves monétaires. Le Président de la République avait rappelé les différentes étapes faites par certains partis pour éviter cet audit de la banque centrale. Il a également rappelé que cette procédure n’est pas seulement une demande personnelle du chef de l’état mais également de la communauté internationale, une condition préalable au déblocage des fonds de CEDRE et du FMI.



Par ailleurs, face à la crise, certaines banques correspondantes de la BdL auraient clôture les comptes, indique dans une lettre Riad Salamé.

Il s’agirait notamment du cas des comptes dollars auprès de la Wells Fargo, des comptes en livre sterling de la HSBC, en couronne suédoise auprès de la Danske et des comptes dollars canadiens de la CIBS.

Selon le gouverneur de la Banque du Liban, ces décisions seraient motivées par l’état de défaut de paiement, les campagnes politiques visant la Banque du Liban et par “le Tollé judiciaire”, allusion aux accusations de détournement de fonds et de corruption visant Riad Salamé lui-même