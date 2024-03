Beni Gantz menace de démissionner si la loi sur la circonscription exemptant les Haredim est adoptée

Dans une déclaration qui a résonné dans les couloirs du pouvoir en Israël, Beni Gantz, figure éminente du conseil de guerre de l’État, a lancé un avertissement retentissant qui pourrait bien redéfinir les contours politiques actuels du pays. Gantz a annoncé sa volonté de quitter le gouvernement ainsi que le conseil de guerre si la nouvelle législation sur la conscription était adoptée dans une version incluant l’exemption des Haredim, une communauté ultra-orthodoxe juive, du service militaire. Cette position, qu’il partage avec d’autres figures clés telles que le ministre de la Guerre, Yoav Galant, et le chef de l’opposition, Yair Lapid, met en lumière les tensions internes exacerbées par des enjeux législatifs et politiques majeurs.

Cette annonce intervient dans un contexte de débats houleux et de controverses qui entourent le gouvernement de Netanyahu, en particulier concernant la question de la conscription militaire. L’exemption des Haredim du service militaire est un sujet de discorde de longue date en Israël, pays où le service militaire est obligatoire pour la plupart des citoyens. Les critiques de cette exemption la considèrent comme injuste et comme une source de division sociale, tandis que ses défenseurs y voient une protection nécessaire de l’identité et des valeurs religieuses ultra-orthodoxes.

La position de Gantz n’est pas seulement significative de par son contenu, mais également à cause du timing et du contexte politique complexe dans lequel elle s’inscrit. Revenant d’un séjour à Washington, Gantz aurait reçu le conseil de ne pas quitter le gouvernement, malgré la pression croissante des manifestants qui s’opposent à plusieurs des politiques actuellement promues par le gouvernement israélien. Cette dimension internationale suggère l’existence de considérations géopolitiques et diplomatiques qui dépassent le cadre interne israélien, reflétant l’importance des relations américano-israéliennes dans la prise de décision politique d’Israël.

Certains analystes israéliens voient dans la menace de démission de Gantz l’ombre d’une influence américaine, spéculant sur le rôle que les conseils américains pourraient avoir joué dans sa décision de rester au sein du gouvernement, pour le moment. Cette hypothèse souligne les dynamiques complexes et souvent opaques qui sous-tendent les relations entre Israël et son allié historique, les États-Unis, notamment dans un contexte où les politiques internes israéliennes peuvent avoir d’importantes répercussions sur la scène internationale.

Cette annonce de Beni Gantz soulève ainsi une série de questions cruciales quant à l’avenir de la coalition gouvernementale israélienne et, plus largement, sur la direction politique et sociale que le pays pourrait prendre. Au-delà des implications immédiates pour la composition du gouvernement et le débat sur la conscription, c’est toute la question de la cohésion sociale en Israël qui est posée. La manière dont cette crise sera résolue pourrait bien indiquer la voie que le pays est prêt à emprunter pour concilier ses diverses composantes sociales et répondre aux défis sécuritaires, tout en maintenant des relations internationales équilibrées, particulièrement avec son principal allié, les États-Unis.

Dans les semaines et mois à venir, les yeux seront tournés vers le gouvernement israélien et les divers acteurs politiques impliqués, alors qu’ils naviguent dans ces eaux tumultueuses. La décision de Gantz de rester ou de quitter pourrait devenir un moment déterminant, non seulement pour sa carrière mais aussi pour l’avenir politique d’Israël.