Célébration solennelle du dimanche des Rameaux au Liban: Entre prières et appels à la Paix

Ce dimanche, le Liban s’est revêtu d’une atmosphère de piété et de réflexion à l’occasion du Dimanche des Rameaux, marquant l’entrée dans la Semaine Sainte, période de profonde signification spirituelle pour les chrétiens du monde entier. Dans ce contexte, deux célébrations majeures ont capté l’attention des fidèles et des médias, témoignant de la ferveur religieuse qui anime le pays en ces temps difficiles.

À Bkerké, sous le Signe de l’Espoir et de la Solidarité

La première a eu lieu à Bkerké, où le patriarche maronite, le cardinal Mar Béchara Boutros Raï, a présidé la messe du Dimanche des Rameaux à la chapelle de la Résurrection, située dans l’enceinte extérieure du patriarcat. La cérémonie a vu la participation de figures ecclésiastiques de haut rang, dont les évêques Hanna Alwan et Antoine Awkar, ainsi que de nombreuses personnalités politiques et sociales, reflétant l’importance de l’événement dans le cœur des Libanais.

Dans son homélie, le patriarche Raï a médité sur le thème “Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, notre Roi”, soulignant l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem comme un symbole d’espoir et de renouveau. Il a également exprimé sa profonde préoccupation pour les enfants et les familles affectés par les conflits, la pauvreté et les injustices, non seulement au Liban mais aussi dans des zones de tension telles que Gaza, la Russie et l’Ukraine, rappelant à tous le rôle de l’Église et des fidèles dans le soutien matériel et spirituel des plus démunis.

À Bourj Hammoud, un Message d’Unité et de Paix

Parallèlement, le patriarche catholique arménien Raphaël Bedros XXI Minassian a dirigé la célébration du Dimanche des Rameaux à l’église du Sauveur à Bourj Hammoud, attirant une foule de fidèles animés d’une foi ardente. Dans son message, Minassian a évoqué la signification profonde de l’accueil de Jésus à Jérusalem, invitant à la réflexion sur les actions personnelles et collectives à l’aune des enseignements du Christ, dans un appel poignant à l’amour et à la réconciliation dans un monde marqué par la division et la souffrance.

La procession des Rameaux, caractérisée par les enfants portant des cierges et des branches d’olivier, symboles de paix et de victoire, a ponctué les célébrations dans les deux lieux, offrant des images fortes de communauté et de foi partagées. Ces moments ont non seulement marqué le début de la Semaine Sainte mais ont aussi servi de rappel vibrant de l’appel à la paix, à l’unité et à la solidarité en ces temps troublés.