Le Ministre de la Santé, Hamad Hasan, a effectué une visite surprise à l’aéroport international de Beyrouth en début de matinée, pour y inspecter l’équipe sanitaire présente sur place.

Celle ci est chargée d’inspecter les personnes venant de l’étranger au Liban et de s’assurer qu’elles n’étaient pas infectées par le Coronavirus originaire de Chine et qui a déjà fait plus de 50 morts sur place.

Pour rappel, un décès suite à ce virus est également à déplorer en Tunisie. Des cas ont été déclarés en Jordanie ou encore au Qatar.

Afin de pouvoir les aider dans cette tâche, des caméras thermiques ont été installer à l’Aéroport International de Beyrouth.

Pour sa part, le ministre de la Santé s’est déclaré pour l’heure satisfait des mesures prises.