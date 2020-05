Le président de la chambre Nabih Berri a indiqué qu’il se rendra au Palais Présidentiel de Baabda pour assister à la réunion des blocs parlementaires qui aura lieu demain, indique le journal Al Joumhouria. Cette information intervient alors que Nabih Berri aurait précédemment estimé que l’initiative du Président de la République, le général Michel Aoun, outrepassait ses prérogatives selon certaines rumeurs.

De source bien informée, le journal réfute que le Président de la Chambre ait été irrité par cette invitation des dirigeants des blocs parlementaires et indique que toutes les discussions porteront sur la crise économique et financière et les solutions qui s’offrent au Liban.

Pour le moment, la priorité serait accordée au renforcement des positions libanaises face aux organismes créanciers détenant des obligations internationales et face au Fonds Monétaire International.

Pour l’heure, seul le Courant du Futur de l’ancien Premier Ministre Saad Hariri a annoncé le boycott de cette réunion, accusant la Présidence de la République de vouloir changer le système politique, d’un système parlementaire à un régime présidentiel.