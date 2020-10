Différents organismes économiques exceptionnellement réunis ce lundi ont mis en garde contre la poursuite de l’effondrement actuel, estimant qu’une prochaine étape pourrait être franchie avec l’absence quasi totale de devises étrangères sur le marché local. Etait présent notamment Mohammed Choucair.

Suite à cette réunion, le président du Syndicat des entrepreneurs, Maroun El Helou a lu un communiqué déplorant les crises actuelles que traverse le Pays des Cèdres.

Ce dernier s’est déclaré inquiet face à un possible retrait de la feuille de réformes proposée par la France.

Aujourd’hui, alors que toutes les crises menacent l’existence du Liban

La crise que traverse actuellement le Liban n’est qu’à ses débuts, note le communiqué. Les pénurie, estiment-ils pourraient encore aggraver la dégradation de la parité entre livre libanaise et dollar, diminuer encore le pouvoir d’achat et augmenter l’inflation et le chômage à des taux jusqu’à présent inconnus, rendant responsables les différents partis accusés de vouloir continuer les pratiques ayant mené à la situation actuelle.

Les gens meurent de faim, Beyrouth est détruite, les jeunes migrent, les richesses et les capacités s’érodent et tous les aspects de la vie sont en danger de déclin. (…) La faim concernera toutes les régions, les religions et les communautés.

Ils mettent ainsi en garde contre l’effondrement quasi complète des institutions publiques et privées.

S’il y a quelqu’un qui croit que le pays va bien et qu’il a encore des marges de manœuvre, alors c’est une calamité. Cela nous mènera à une plus grande calamité, mais plutôt à une catastrophe globale.

La structure même de l’état est au bord de l’effondrement, soulignent-t-ils évoquant également l’accélération du déclin économique à un rythme record. Les institutions elles-mêmes “expirent leurs derniers soufflent”.

Les acteurs économiques estiment avoir mis en garde à plusieurs reprises concernant la dégradation actuelle des conditions économiques et sociales. Ils accusent ainsi les forces politiques responsables et appellent à la formation immédiate d'”un gouvernement productif capable de mettre en œuvre la carte de sauvetage française pour reconstruire Beyrouth et sauver le Liban“.