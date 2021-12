Je viens au Liban avec un message simple : les Nations Unies se tiennent aux côtés du peuple libanais.

De nos équipes politiques et de nos casques bleus à nos travailleurs humanitaires et professionnels du développement, toute la famille des Nations Unies se concentre sur le soutien au Liban et à son peuple.

Au cours de ma visite, je rencontrerai différents dirigeants et représentants libanais pour discuter de la meilleure façon de vous aider à surmonter la crise et à promouvoir la paix, la stabilité, la justice, le développement et les droits de l’homme.

J’espère avoir la chance de parler et d’écouter des gens de tous horizons et de toutes communautés.

Des solutions durables ne peuvent venir que de l’intérieur du Liban. Il est essentiel que les dirigeants accordent la priorité au peuple et mettent en œuvre les réformes nécessaires pour remettre le Liban sur les rails, y compris les efforts visant à promouvoir la responsabilité et la transparence, et à éradiquer la corruption.

Les élections de l’année prochaine seront essentielles. Le peuple libanais doit être pleinement engagé dans le choix de la façon dont votre pays va de l’avant. Les femmes et les jeunes doivent avoir toutes les chances de jouer pleinement leur rôle.

C’est la seule façon pour le Liban de jeter les bases d’un avenir meilleur.

Les Nations Unies soutiendront le Liban à chaque étape de ce voyage.

Merci, shukran, et j’ai hâte de passer du temps au pays des cèdres.