Mis en cause par les autorités actuelles pour la politique économique qu’ils ont mené, les 4 anciens premiers ministres, Saad Hariri, Najib Mikati, Fouad Saniora et Tamam Salam, ont décidé de répliquer et de publier un communiqué commun à l’encontre du gouvernement Hassan Diab, l’accusant d’échouer face à la détérioration de la situation économique et face à la dégradation des conditions sociales au Liban.

Un deuxième communiqué devrait être publié à l’issue d’une nouvelle réunion ce jeudi ou ce vendredi entre les 4 hommes afin “d’adopter une position commune appropriée” face à la crise, indiquent certaines sources.

Cette information intervient sur fond de rumeurs faisant état d’une manipulation des taux de change entre livre libanaise et dollar à des fins politiques au bénéfice de l’opposition au gouvernement Hassan Diab qui espère ainsi provoquer sa chute.

Aussi, après que le Premier Ministre ait remis en cause le gouverneur de la Banque du Liban, un autre proche de Saad Hariri, en raison de la détérioration de la parité entre livre libanaise et ait demandé un audit des comptes de la banque centrale par 3 cabinets d’audit internationaux, l’ancien Premier Ministre Saad Hariri et le député druze Walid Joumblatt avaient accusé le gouvernement Diab d’être l’instrument d’une revanche pour démanteler “le haririsme et le système économique libre”.

Ils faisaient allusion à la publication par une source anonyme, début du mois, du projet de plan de sauvetage économique qui prévoyait une lourde restructuration de la Banque du Liban et du système bancaire en général.