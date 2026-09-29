Hezbollah : ce que les nouvelles révélations disent de l’ampleur des brèches israéliennes

- Advertisement -

41

Lire l'article Stop

Deux ans après l’assassinat de Hassan Nasrallah, de nouveaux éléments apparaissent sur les semaines qui ont précédé la décapitation d’une partie du commandement du Hezbollah. Ils ne permettent pas encore de reconstituer l’ensemble de l’opération israélienne. Ils modifient cependant la nature des questions posées. Le débat ne porte plus seulement sur la supériorité technologique d’Israël. Il concerne désormais la profondeur des infiltrations, la sécurité interne du parti, la circulation de renseignements sensibles et la capacité israélienne à combiner renseignement humain, surveillance technique et opérations préparées longtemps à l’avance.

Le témoignage le plus significatif vient de Nawaf Mousawi. L’ancien député du Hezbollah a reconnu que des « mesures sévères » avaient été prises contre des personnes dont l’implication dans des faits de collaboration avait été établie. Il n’a donné ni noms, ni fonctions, ni nombre. Cette absence de détails interdit de transformer cette déclaration en liste d’agents ou en scénario précis. Mais l’aveu est important : le problème des infiltrations n’est plus seulement une accusation extérieure. Le parti reconnaît lui-même avoir découvert des cas suffisamment sérieux pour justifier des mesures internes.

Une seconde révélation concerne les appareils de communication piégés qui ont explosé le 17 septembre 2024, dix jours avant l’assassinat de Hassan Nasrallah. Ces appareils avaient été soumis à l’examen d’experts appartenant à un pays occidental technologiquement avancé. Ils avaient été sollicités après l’apparition de soupçons sur un possible piégeage. Pourtant, selon le récit désormais rendu public, aucun d’entre eux n’aurait réussi à identifier le danger représenté par les matériaux utilisés.

Pris ensemble, ces éléments déplacent l’enquête. Comment une organisation construite autour du secret a-t-elle pu être frappée simultanément dans ses communications, ses cadres et son sommet ? Et surtout, s’agit-il d’une succession de failles distinctes ou des différentes manifestations d’une même pénétration du système ?

Les appareils piégés avaient suscité des soupçons avant leur explosion

L’information sur les appareils de communication est probablement la plus troublante. Elle indique que le risque n’était pas totalement inconnu avant le 17 septembre 2024.

Les appareils avaient éveillé des soupçons. L’hypothèse d’un piégeage avait donc été envisagée avant leur explosion. C’est précisément pour cette raison qu’ils auraient été présentés à des spécialistes étrangers disposant d’un niveau technologique élevé.

L’expertise n’aurait rien détecté.

Ce détail change considérablement la lecture de l’opération. Si les appareils avaient été utilisés sans aucun contrôle, leur explosion aurait principalement révélé une faille dans la chaîne d’approvisionnement. Le fait qu’ils aient été examinés après l’apparition de soupçons montre au contraire que l’opération aurait résisté à une procédure de vérification.

Le problème ne se limite donc pas à savoir comment les appareils ont intégré le réseau du Hezbollah. Il faut également comprendre comment leur modification a pu échapper à des spécialistes alertés sur le risque qu’ils recherchaient précisément.

Les sources disponibles ne donnent pas la nature des matériaux employés. Elles ne décrivent pas davantage les tests effectués. Il serait donc hasardeux de spéculer sur la technique exacte utilisée ou sur les raisons scientifiques de l’échec de l’expertise.

Une seule conclusion peut être tirée : le dispositif était suffisamment difficile à identifier pour que l’examen mentionné n’empêche pas l’opération.

Cela suggère un degré de préparation très supérieur à celui d’un sabotage improvisé.

Une opération qui suppose une connaissance de la chaîne logistique

L’épisode des appareils pose immédiatement la question de la chaîne d’approvisionnement.

Pour qu’une opération de cette nature produise un effet massif, il ne suffit pas de modifier quelques appareils. Encore faut-il qu’ils arrivent aux bonnes personnes, soient distribués à l’intérieur du réseau et soient considérés comme suffisamment sûrs pour être utilisés.

Cette logique suppose une connaissance du fonctionnement interne.

Les fichiers sources ne permettent pas d’établir où les appareils ont été modifiés, par qui, ni à quel stade de leur acheminement. Ils ne permettent pas non plus d’identifier une complicité précise à l’intérieur du Hezbollah.

Mais l’existence d’une opération touchant les communications internes oblige à distinguer plusieurs niveaux possibles de vulnérabilité : acquisition, transport, contrôle technique, distribution et utilisation.

Une défaillance à un seul niveau aurait pu être accidentelle. La réussite de l’ensemble de la séquence laisse plutôt apparaître un système adverse capable de travailler sur plusieurs maillons.

C’est ici que les déclarations de Nawaf Mousawi sur la collaboration prennent toute leur importance.

Elles ne prouvent pas que les personnes sanctionnées aient participé à l’opération des appareils piégés. Aucun élément disponible ne permet d’établir ce lien. En revanche, elles confirment qu’au moment où le Hezbollah réexamine ses failles, certaines ne sont pas attribuées uniquement à la technologie israélienne.

Il existe également une dimension humaine.

Des « mesures sévères » sans noms ni fonctions

Nawaf Mousawi a parlé de personnes dont l’implication dans la collaboration aurait été prouvée. Il a indiqué que des mesures sévères avaient été prises.

Il s’est arrêté là.

Cette retenue est elle-même révélatrice des limites de ce qui peut aujourd’hui être établi. Plusieurs informations ont circulé sur l’identité, les fonctions et le niveau hiérarchique de personnes soupçonnées. Elles ne sont pas confirmées par les éléments disponibles. Elles ne doivent donc pas être transformées en faits.

Ce que l’on sait est plus limité, mais déjà significatif.

Le Hezbollah a mené des investigations internes. Elles auraient permis, selon cette déclaration, d’établir l’implication de certaines personnes. Le parti a ensuite réagi contre elles.

La question essentielle devient celle de leur accès.

Une infiltration n’a pas la même portée selon qu’elle touche un niveau périphérique ou une personne capable d’accéder aux mouvements des dirigeants, aux systèmes de communication ou aux procédures de sécurité.

Or aucun élément fiable disponible ne permet encore de situer précisément les personnes concernées dans cette hiérarchie.

Cette absence empêche de mesurer l’étendue exacte de la pénétration.

Elle ne permet cependant plus de réduire l’ensemble des événements à une domination technologique exercée depuis l’extérieur.

La succession des assassinats pose une question différente

La période précédant la mort de Hassan Nasrallah ne se caractérise pas par une frappe isolée. Elle est marquée par une succession d’opérations touchant plusieurs niveaux du Hezbollah.

Les appareils de communication explosent le 17 septembre 2024. Plusieurs cadres sont frappés dans la période suivante. Hassan Nasrallah est assassiné dix jours plus tard, le 27 septembre. Hachem Safieddine, qui occupait une position centrale dans l’appareil du parti et était appelé à jouer un rôle majeur dans sa succession, est tué six jours après lui, le 3 octobre.

Cette chronologie est essentielle.

Une organisation clandestine peut absorber une opération surprise. Elle peut changer ses procédures après une première frappe. Elle peut déplacer ses responsables et réduire ses communications.

Le problème du Hezbollah est que les frappes ont continué alors même que le niveau d’alerte aurait nécessairement dû être maximal.

Cela conduit à une question plus profonde : Israël avait-il seulement obtenu des informations ponctuelles ou disposait-il d’une connaissance suffisamment large du système pour anticiper les réactions du parti après chaque frappe ?

Les sources disponibles ne permettent pas de répondre définitivement.

Mais la concentration des opérations sur une période aussi courte rend l’hypothèse de vulnérabilités multiples beaucoup plus importante que celle d’une seule fuite.

La présence d’un haut responsable iranien auprès de Nasrallah

La commémoration du deuxième anniversaire de la mort de Hassan Nasrallah a également apporté une confirmation sur l’identité d’un responsable iranien tué à ses côtés.

Naim Kassem a cité le général Abbas Nilforoushan et développé son rôle. Il l’a présenté comme un responsable expérimenté, doté d’une formation en gestion stratégique, ayant commandé la Force Al-Qods au Liban et en Syrie pendant cinq ans avant d’achever son parcours dans la direction de cette force au Liban. Il se trouvait aux côtés de la direction du Hezbollah lorsqu’il a été tué.

Cette confirmation donne une autre dimension au renseignement ayant précédé la frappe.

La cible n’était pas uniquement Hassan Nasrallah. La réunion rassemblait aussi un responsable militaire iranien de haut niveau.

La capacité à connaître l’existence d’une telle rencontre constitue donc un élément central de l’enquête.

Des récits ont circulé sur des informations provenant d’Iran et sur la connaissance préalable d’une rencontre entre les deux hommes. Les sources disponibles évoquent ces récits mais ne les établissent pas comme des faits.

Il faut donc s’arrêter à ce qui peut être affirmé : Nilforoushan se trouvait avec Nasrallah et son identité a été publiquement rappelée par Naim Kassem.

Le reste demeure une question ouverte.

Mais cette seule présence montre que le renseignement ayant permis la frappe concernait un espace où se croisaient les structures du Hezbollah et celles de la Force Al-Qods.

Le problème ne s’arrête pas au Liban

Les discussions diffusées lors de la commémoration ont aussi abordé les pénétrations israéliennes en Iran.

C’est un point important pour comprendre la nouvelle perception du problème au sein du camp concerné. Les failles ne sont plus décrites comme exclusivement libanaises. Elles sont rapprochées des opérations israéliennes ayant frappé des responsables iraniens.

Cette mise en parallèle suggère une interrogation sur la sécurité de l’ensemble de l’axe plutôt que sur celle du seul Hezbollah.

Si les réseaux libanais et iraniens sont étroitement connectés, leurs vulnérabilités peuvent également se transmettre.

Un renseignement obtenu en Iran peut avoir des conséquences au Liban. Une surveillance menée au Liban peut permettre de cartographier les relations avec les responsables iraniens. Les déplacements, les communications et les rencontres deviennent autant de points d’exposition potentiels.

Il ne faut cependant pas aller plus loin que les sources.

Elles ne permettent pas de démontrer l’existence d’une seule infiltration traversant simultanément les appareils iraniens et libanais. Elles montrent que les acteurs concernés eux-mêmes rapprochent désormais les deux problèmes.

C’est déjà un changement important.

Une supériorité technologique ne suffit pas à tout expliquer

La technologie israélienne constitue évidemment une partie du problème. La surveillance électronique, l’exploitation des communications et la capacité à mener des frappes précises jouent un rôle majeur.

Mais la technologie ne produit pas seule le renseignement nécessaire à toutes les opérations.

Connaître l’emplacement d’une réunion sensible exige souvent de croiser plusieurs types d’informations. Identifier les habitudes d’un réseau, suivre les changements de procédure après une attaque et savoir quelles personnes utilisent quels moyens de communication supposent une accumulation de données.

L’épisode des appareils piégés est particulièrement révélateur.

Une opération technique devient réellement efficace lorsqu’elle est adaptée à l’organisation qu’elle cible. Il faut connaître ses besoins, ses méthodes et ses circuits.

C’est pourquoi la question des infiltrations humaines devient complémentaire de celle de la technologie.

Le danger pour le Hezbollah ne serait alors pas un outil israélien unique, mais la combinaison de plusieurs capacités : surveillance technique, connaissance logistique, exploitation des habitudes et renseignement humain.

Les révélations actuelles ne permettent pas de mesurer la contribution respective de chacune.

Elles rendent en revanche beaucoup moins convaincante une explication reposant sur un seul facteur.

L’après-Nasrallah est aussi une reconstruction sécuritaire

La succession politique a été réglée. Naim Kassem a été élu secrétaire général le 27 octobre 2024, après accord du Conseil de la Choura.

Mais la succession ne résout pas la crise sécuritaire révélée par les assassinats.

Remplacer un dirigeant est une procédure institutionnelle. Restaurer un système de sécurité compromis est beaucoup plus complexe.

Il faut déterminer quelles procédures ont échoué. Il faut vérifier les réseaux de communication. Il faut revoir les chaînes d’approvisionnement. Il faut identifier les personnes ayant eu accès aux informations sensibles. Il faut enfin savoir si les méthodes mises en place après les premières frappes ont elles-mêmes été observées par l’adversaire.

C’est probablement l’un des défis les plus lourds auxquels le Hezbollah est confronté depuis 2024.

Une organisation clandestine repose sur la confiance. Or une infiltration réelle ou supposée attaque précisément cette ressource.

Plus les soupçons augmentent, plus les contrôles internes se renforcent. Plus les contrôles deviennent lourds, plus la circulation de l’information ralentit. Une structure militaire peut alors devenir moins efficace précisément parce qu’elle cherche à devenir plus sûre.

Le renseignement adverse peut ainsi produire des effets même après la disparition des agents ou des dispositifs qui ont permis les premières opérations.

Le piège de la suspicion généralisée

C’est une conséquence rarement visible de ce type de crise.

Lorsqu’une organisation découvre des collaborateurs dans ses rangs, elle doit enquêter. Mais si elle ne parvient pas à déterminer exactement l’étendue du réseau, le doute peut toucher beaucoup plus de personnes que les responsables réels.

Chaque fuite devient suspecte. Chaque déplacement connu de l’adversaire pose la question de sa source. Chaque frappe précise peut être interprétée comme la preuve d’une nouvelle infiltration.

Le risque est alors de confondre plusieurs phénomènes.

Une information peut provenir d’un agent humain. Elle peut également être obtenue par surveillance technique, observation aérienne, exploitation de données ou recoupement de comportements.

Attribuer systématiquement chaque succès israélien à un agent interne conduirait donc à une mauvaise lecture du problème.

Les déclarations disponibles ne permettent d’ailleurs pas de le faire.

Elles confirment des cas de collaboration. Elles ne démontrent pas que chaque opération israélienne a été rendue possible par un collaborateur.

La reconstruction du système de sécurité exige précisément de distinguer ces différents vecteurs.

Les récits sur Yahya Sinwar restent sans preuve

La commémoration a également fait ressurgir des récits beaucoup plus difficiles à établir.

L’un d’eux affirme que Hassan Nasrallah aurait accusé Yahya Sinwar de « collaboration » après avoir appris le déclenchement de l’opération du 7 octobre 2023, en raison notamment de son caractère unilatéral et de ses conséquences pour les autres composantes engagées dans le principe d’unité des fronts.

Aucun élément disponible ne permet de confirmer cette accusation.

Elle est rapportée comme un récit nécessitant la confirmation d’une personne disposant d’une connaissance directe des faits.

Elle ne peut donc pas être utilisée pour reconstituer la relation entre Nasrallah et Sinwar.

Sa réapparition deux ans après la mort de Nasrallah montre en revanche autre chose : l’ampleur du vide documentaire entourant les décisions prises au sommet pendant la guerre.

Lorsque les principaux protagonistes disparaissent, les récits indirects se multiplient. Certains peuvent contenir des informations exactes. D’autres peuvent refléter des conflits politiques ou des reconstructions a posteriori.

La méthode journalistique impose ici une frontière nette.

Une question peut être mentionnée parce qu’elle circule. Elle ne devient pas un fait parce qu’elle est spectaculaire.

Le récit d’un « suicide » ne résiste pas au même niveau de preuve

Une autre affirmation rapportée va encore plus loin. Un proche aurait soutenu que Hassan Nasrallah se serait « suicidé » plutôt qu’il n’aurait été assassiné, en raison d’un état de désespoir après les explosions des appareils de communication et les assassinats successifs de ses cadres.

Ce récit n’est pas établi.

Les mêmes informations indiquent d’ailleurs que Nasrallah aurait demandé l’évacuation des civils autour du site avant la frappe afin d’éviter que des centaines d’innocents ne soient tués. Là encore, la source disponible présente cet élément comme un récit attribué à un proche, pas comme un fait démontré.

Il serait donc incorrect de bâtir une analyse psychologique sur cette base.

Ce qui est certain est beaucoup plus simple : Hassan Nasrallah a été tué lors d’une frappe israélienne. Les interprétations sur son état d’esprit ou sur une volonté supposée de mourir ne disposent pas, dans les fichiers disponibles, d’un niveau de preuve permettant de les retenir.

La distinction est d’autant plus importante que la période suivant la mort d’un dirigeant produit souvent une multiplication de récits concurrents.

La vraie révélation est moins spectaculaire, mais plus importante

Les éléments les plus solides ne sont finalement pas les histoires les plus sensationnelles.

La matière réellement nouvelle tient à trois points.

Le Hezbollah reconnaît que des personnes ont été impliquées dans des faits de collaboration et que des mesures sévères ont été prises.

Les appareils de communication piégés avaient suscité des soupçons et avaient été examinés par des experts avant leur explosion, sans que le danger soit identifié.

Enfin, la présence du général Abbas Nilforoushan auprès de Hassan Nasrallah confirme que la frappe du 27 septembre a atteint simultanément le sommet du Hezbollah et un responsable important de la Force Al-Qods.

Ces trois éléments suffisent à poser une question beaucoup plus sérieuse que les rumeurs.

Israël avait-il réussi à pénétrer non pas un seul secret du Hezbollah, mais son environnement opérationnel ?

La différence est considérable.

Connaître un emplacement permet une frappe. Comprendre une organisation permet une campagne.

Or la succession des opérations de septembre et octobre 2024 ressemble davantage à une campagne qu’à l’exploitation d’une occasion unique.

Les sources disponibles ne permettent pas encore d’en reconstruire l’architecture complète. Elles montrent toutefois que le Hezbollah lui-même a dû répondre à des problèmes de collaboration interne, tandis que l’opération des appareils piégés avait atteint un niveau de sophistication capable de résister à une vérification préalable.

C’est probablement là que se situe le véritable enseignement des nouvelles révélations.

Deux ans après l’assassinat de Hassan Nasrallah, la question la plus importante n’est plus seulement de savoir comment Israël a trouvé le secrétaire général du Hezbollah le 27 septembre 2024. Elle est de comprendre combien de temps, combien de sources et combien de niveaux de pénétration ont été nécessaires pour préparer la séquence qui a précédé et suivi sa mort.

Tant que ces éléments ne seront pas établis, une grande partie de l’histoire opérationnelle de cette période restera inconnue.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews