Historique de la THAWRA depuis le 17 Octobre 2019 à nos jours

Introduction

La révolution populaire libanaise qui a débuté le 17 octobre 2019 était une réponse contre les régimes poétiques corrompus et dysfonctionnels qui ont agi en toute impunité depuis qu’ils ont pris la tête du pays pendant ou après la guerre civile libanaise.

Comme la plupart des dirigeants du régime actuel vivaient dans le déni, du directeur de la «Banque du Liban» à tous les dirigeants politiques ou hommes d’État impliqués dans des cas de fraude, de détournement de fonds ou de plans d’affaires louches tout en dilapidant les fonds publics ont porté le dernier coup lorsque le peuple a réagi à la décision de l’ancien ministre des Télécommunications de lever une taxe WhatsApp, une taxe sur un service gratuit dans un premier temps.

Le sentiment de mécontentement est apparu lorsque l’économie a mal tourné, les politiciens, les gouverneurs de banque et les chefs de parti ont profité du système dysfonctionnel pour voler à l’aveugle les actifs du pays pour leur gain rapide, et continuer à inventer des impôts injustifiés, à augmenter les prix et à adapter le mauvais système économique et politique actuelles, puisque les politiques actuelles «qui sont contractuelles» nous entraînent plus dans la récession que nous en sortent (Figure 1).

Figure 1: Cas d’écarts de récession, le cas actuel au Liban, si la Banque centrale utilise les politiques monétaires de contraction au lieu des politiques expansionnistes.

Pré «Thawra»

Dans cette section, la situation avant la révolution populaire libanaise du 17 octobre 2019 sera discutée, car une longue période de temps a été documentée depuis les premiers temps où le régime actuel était au pouvoir, ou des proches, comme on le sait politiquement, le Liban est à la fois féodal et sectaire. Cette section fera également allusion à certains des principaux indicateurs économiques qui ont conduit à la rébellion, comme indiqué ci-dessous.

Le secteur du tourisme au Liban (le premier indicateur de l’activité économique) était connu pour avoir été un secteur en plein essor dans le passé, et s’il est géré correctement, il peut aider à prévenir l’effondrement économique dans la région, des études montrent que le développement économique en résultera une fois que les autorités amélioreront activités touristiques dans le pays, et relancer le secteur ce qui n’était pas fait avant le «Thawra», en privilégiant les schémas à gain rapide sur les bénéfices à long terme (voir: www.libnanews.com).

L’industrie financière au Liban (comprenant le deuxième indicateur d’activité économique), en plein essor dans le passé, était vouée à l’échec au cours de la dernière décennie, en raison du printemps arabe et de la révolution syrienne de 2011, les deux économies étant interdépendantes l’une de l’autre, comme le 2018 Rapport McKenzie, le FMI et la Banque mondiale ont enregistré. Ce secteur a été lourdement en proie à la corruption de l’élite politique libanaise, qui a porté son coup final, quelques mois avant le «Thawra».

Les principaux indicateurs économiques (servant de troisième indicateur d’activité économique), étaient ceux qui avaient été suggérés par le WEF de Davos, comme S.E. Gebran Bassil a aidé en janvier 2020. Les huit indicateurs suivants (traités indépendamment) décomposeront les indicateurs généraux, liés au PIB, aux exportations nettes, au comportement de consommation, à l’IPP, à l’IPC, etc. (tous répertoriés dans: https://tradingeconomics.com/lebanon/indicators) à la fois les Critères de Standards & Poor, et de Moody pour le Liban sont assez désastreux, et cela bien avant la «Thawra». Une ONG a d’ailleurs récemment prouvé cela en collectant les données de l’état libanais qui fournissent ces preuves elles mêmes.

Avant de discuter du quatrième indicateur, les profs. Louis Hobeika et Jad Chaaban ont évoqué que le secteur bancaire, une semaine avant et après la «Thawra» n’était pas en déficit catastrophique, mais que la prudence était de mise. En même temps, dans un article du Daily Star, le Pr. Hobeika a mentionné que des taux d’intérêt élevés signifient de facto des devises faibles, un fléau auquel sont confrontées les économies rentières et que c’est un très mauvais signe. D’autres experts, ipso facto, encouragent à transformer notre économie en une économie cyclique, et même encourageraient un transfert de notre économie dite de services a une dite de production (mais la corruption politique et le terrorisme y compris les transactions de blanchement d’argent et des agendas politiques conflictuels empêcheraient ça).

Naturellement, il convient de sélectionner le PIB d’un pays comme mesure de la santé économique (quatrième indicateur d’activité économique), puisque notre ratio dette / PIB (152%) a été estimé juste avant le soulèvement du 17 octobre 2019 (Les indicateurs sont répertoriés dans «https://tradingeconomics.com/lebanon/indicators» sous «GDP»). Maintenant (c’est-à-dire pendant la Covid 19), il est de 300%, et c’est le plus élevé du monde. Malgré tous les processus et politiques de prévention entrepris par le gouvernement, on estime que la dette publique atteindra 454% d’ici la fin de 2020, le ratio étant boisé pour tripler (voir: www.imf.org). Pourtant, selon la dernière estimation, à partir de décembre 2018, le PIB total était estimé pour cette année à 56,64 milliards USD. Par habitant, il était estimé à 1 000 USD par mois et par habitant, soit un total de 12 000 USD par an et par habitant. Cet indicateur pré «Thawra» était le signe d’une économie saine, contrairement à l’estimation de fin 2020.

Le travail (qui est notre cinquième indicateur d’activité économique) indiquant un taux de chômage initial élevé d’environ 26% avant la «Thawra», a été l’une des raisons pour lesquelles de nombreux jeunes ont émigré hors du pays, car il s’agissait d’un effondrement fiscal (Les indicateurs sont répertoriés dans «https://tradingeconomics.com/lebanon/indicators» sous «Labour»). Une fois que les populations non institutionnalisées ont été supprimées, la main-d’œuvre (la main-d’œuvre disponible qui peut être employée) est estimée et décrit les personnes actuellement employées, et / ou peut également s’appliquer à une région géographique comme une ville, un état ou un pays. Pourtant, selon des études antérieures, les taux sont passés de 7% à plus de 40% selon les chiffres de la Banque mondiale.

Les prix (qui agissent comme notre sixième indicateur d'activité économique) estiment que les prix peuvent être un bon indicateur, car à travers le panier du marché, les économistes peuvent prédire l'IPP (ou IPC), pour estimer les taux d'inflation, les taux de croissance économique, etc. Malheureusement, nous avons des preuves tangibles que l'inflation a monté en flèche et que le PIB a diminué, pour prouver efficacement que nous sommes dans un creux économique, à la suite du rapport McKenzie de 2018 et des données du FMI et de la Banque mondiale (Les indicateurs sont répertoriés dans «https://tradingeconomics.com/lebanon/indicators» sous «Prices»).

La masse monétaire (agissant comme notre septième indicateur d'activité économique) est un indicateur qui implique directement comment le secteur bancaire au Liban ou dans le monde, par le biais des banques centrales. L'utilisation appropriée des politiques financières et monétaires (en augmentant ou en diminuant les taux d'intérêt et d'inflation) régule généralement la masse monétaire (Les indicateurs sont répertoriés dans «https://tradingeconomics.com/lebanon/indicators» sous «Money»). Pourtant, au Liban, les experts notent qu'ils utilisent les mauvaises politiques, car ils ont tendance à limiter la masse monétaire (M0), ce qui est l'un des problèmes de mauvaise gestion de l'État et de la banque centrale qui a déclenché la «Thawra».

Le commerce (agissant comme notre huitième indicateur d’activité économique) a été défini notamment via les importations et les exportations (NX = N – M) ou ledit « Balance of Trade » (Les indicateurs sont répertoriés dans «https://tradingeconomics.com/lebanon/indicators» sous «Trade»). Les statistiques pré «Thawra» ont montré que le Liban importait 90% de ses biens (ou services) contre 10% produits localement. Dès que la crise du dollar est survenue, autre élément déclencheur du «Thawra», les importations ont été parfaitement stoppées complètement, et ont également indiqué un système dysfonctionnel. Cette activité, qui a influencé négativement notre PIB, était attendue par les experts (Chaaban, 2019; Hobeika, 2019). Ils notent qu’avant «Thawra», nous estimions notre PIB à 67% d’efficacité, sans tenir compte des 33% d’activités illégales (ou autres). L’activité illégale inclut mais n’exclut pas les transactions de blanchiment d’argent ou autres fraudes fiscales couvertes par la mafia politique, ou les agences bancaires.

Les dépenses publiques (GE) ou les activités (agissant comme notre neuvième indicateur d’activité économique) ne sont souvent pas comptabilisées dans le PIB d’un pays, les subventions étant exclues (Les indicateurs sont répertoriés dans «https://tradingeconomics.com/lebanon/indicators» sous «Government»). Nous utilisons cet indicateur pour comprendre le roulement induit par l’État, même si le gouvernement libanais agit de manière contraire à l’éthique, car visiblement l’État libanais, les gouvernements et pratiquement tous les politiciens ne sont pas transparents. C’est parce que certains GE n’étaient pas nécessaires, comme les dépenses d’Electricité du Liban représentaient 11% du PIB annuel, selon une estimation récente, et les salaires des employés de l’État, près de la moitié du PIB. Pourtant, en novembre 2019, la dette publique était estimée à (121 434 milliards de LBP). L’une des raisons qui a déclanché la «Thawra» du 17 Octobre 2019, était les augmentations inutiles des impôts et la création de nouvelles, comme la fameuse «taxe WhatsApp».

Les performances des entreprises (agissant comme notre dixième indicateur d’activité économique) incluent toutes les entreprises privées et les entreprises publiques fournissant les équipements de base dont la population libanaise a besoin (Les indicateurs sont répertoriés dans «https://tradingeconomics.com/lebanon/indicators» sous «Businesses»). Ainsi, cet indicateur relatif à l’ensemble des services interentreprises à entreprise à consommateur a été présenté comme tel. Selon les chiffres de la Banque mondiale et les rapports McKenzie de 2018, le Liban a été placé selon des niveaux de corruption de 137 sur 180, et certaines des autres listes de services (qui étaient dysfonctionnelles et obsolètes) ont également déclenché la «Thawra».

Les consommateurs (agissant comme notre dernier indicateur d’activité économique) incluent le B-to-B et le B-to-C, comme premier indicateur, car il est clair que les consommateurs sont segmentés en individus (ménages) ou en entreprises (entreprises). Par conséquent, les consommateurs sont séparés selon leurs activités, en identifiant leurs désirs et leurs besoins pour définir la relation offre et demande liant l’économie et le comportement des consommateurs.

«Thawra»

Faits marquants du 17 octobre au 31 octobre 2019: à la veille du 17 octobre 2019, les «gens voulant la chute du régime» (al-sha’ab yurid isqat al-nizam) ont commencé à scander «tous signifient tous d’entre eux »(kellon ya`ani kellon) tout au long du« Thawra ». Pourtant, à partir du 21 octobre 2019, une grève générale a été déclenchée dans tout le pays pour exiger la fin des problèmes économiques du pays, et le 25 octobre 2019, la chanson Hela Hela Hela Ho… est apparue pour la première fois et scandée par les manifestants.

Des dizaines de milliers d’individus ont pris part à une “chaîne humaine” qui s’est tenue le 27 octobre 2019 sur les côtes de la ville nord de Tripoli à la ville sud de Tyr – sur 171 km – organisée dans l’intention de montrer l’unité de la Le peuple libanais, un des points forts du «Thawra». À la suite des deux premières semaines de manifestations, le gouvernement de Saad Hariri s’est effondré fin octobre 2019. Le peuple voulait également l’indépendance du système judiciaire et la dissolution du parlement (il espère toujours que le majlis al nouwweb se dissout, a l’heure actuelle). Au début du «Thawra», le taux de change entre l’USD et la LBP est devenu 2000 LBP pour l’USD, lorsque la pénurie d’USD s’est produite.

Faits marquants du 1er novembre au 30 novembre 2019: les banques ont rouvert après une fermeture de deux semaines et des mesures illégales de contrôle des capitaux ont été appliquées. Il y a eu plusieurs manifestations à la Banque centrale pour déplorer la fraude et la corruption du système bancaire, et en même temps, plusieurs routes principales ont été fermées. À partir du 5 novembre 2019, il y a eu plusieurs manifestations étudiantes et plusieurs cours ont eu lieu sur la place des Martyrs.

Les manifestants se sont rassemblés pour le troisième dimanche consécutif depuis le début des manifestations antigouvernementales de masse le 17 octobre 2019, remplissant les rues et les places centrales des grandes villes. Des manifestations ont également eu lieu aux portes de l’Électricité du Liban (EDL) et dans plusieurs autres entreprises publiques ou privées. Il a été rapporté le 9 novembre 2019 que les politiques de rationnement du dollar mises en œuvre par les banques libanaises risquaient de provoquer d’importantes pénuries et des hausses de prix de l’essence, du pétrole, de la nourriture et d’autres fournitures vitales (la crise s’aggrave actuellement).

Le président du Parlement, Nabih Berri, a annoncé à la télévision que la session parlementaire qui se tiendra le 12 novembre 2019 a été reportée d’une semaine de plus, peut-être en réponse aux manifestations appelées au cours du week-end contre le projet de loi d’amnistie générale (3afou3am) qui était due à être discuté. Des élections au Barreau de Beyrouth (BBA) ont eu lieu le 17 novembre. Le candidat indépendant, Melhem Khalaf, a remporté le vote majoritaire (2341 voix) pour devenir président du Conseil de la BBA et le premier candidat indépendant à gagner contre des candidats politiquement affiliés depuis des décennies. Environ une semaine plus tard, le 22 novembre 2019, le défilé de l’indépendance libanaise «Thawra» a eu lieu pour célébrer le 76e anniversaire de l’indépendance du Liban. Le défilé traditionnel de l’armée a eu lieu à Yarzé au même moment et était ridicule. Le 29 novembre 2019, des manifestations ont eu lieu aux portes de la BDL et de certains autres bâtiments et institutions judiciaires et administratifs du gouvernement, dans le but d’empêcher les employés du secteur public d’entrer dans ces institutions.

Faits marquants du 1er décembre au 31 décembre 2019: Les manifestants se sont rassemblés le 3 décembre dans tout le pays en réponse à la nomination de l’homme d’affaires Samir Khatib comme possible nouveau Premier ministre. Plusieurs cas de suicide étaient liés à la détérioration des conditions de vie au Liban, notamment la mort de Naji Fleity, 40 ans, à Aarsal. Selon les médias locaux, Fleity s’est suicidé parce qu’il était incapable de subvenir aux besoins de sa famille après avoir perdu son emploi. Son suicide a déclenché l’indignation et la colère du peuple.

Le 7 décembre 2019, des manifestations contre le harcèlement sexuel ont eu lieu et un nom a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Marwan Habib, qui a signalé avoir agressé, harcelé ou agressé sexuellement des femmes pendant des décennies. À peu près à la même époque, le Premier ministre désigné Samir Khatib a reculé en raison de la demande populaire, car les gens l’ont refusé. Ce mois-ci, plusieurs rassemblements pacifiques ont été organisés autour de la place des Martyrs pour la célébration de Noël, et un dîner de charité pour Noël a été organisé pour les pauvres. Le 24 décembre, il a été signalé que le tourisme avait chuté de 80% en raison des mouvements de protestation. De plus, 265 restaurants et cafés ont fermé leurs portes au cours des deux derniers mois, comme certaines écoles, universités et banques. La célébration du nouvel an a marqué la fin de l’année 2019 et le début de 2020.

Événements majeurs du 1er janvier au 17 mars 2020: Après des semaines de calme relatif, les manifestations de masse ont repris dans tout le pays le 14 janvier 2020. Les autoroutes et les routes principales ont été bloquées à Beyrouth, Tripoli, Akkar, Sidon et Zahlé par des manifestations et des pneus en feu. À Beyrouth, les manifestants se sont affrontés avec les forces de sécurité devant la Banque centrale. IL. Gebran Bassil a été invité au WEF à Davos, ce qui a été un scandale (et une semaine auparavant, il a également prétendu appeler à une collecte de fonds en Hongrie était également polémique). Le 21 janvier 2020 (jusqu’en août 2020, à peine un an au pouvoir), Hassan Diab est devenu le prochain Premier ministre après Saad Hariri. Entre janvier et février 2020, plusieurs manifestations ont eu lieu entre la BDL et l’EDL pour les mêmes raisons qu’auparavant, lorsque la population a déploré la mauvaise gestion de l’État et la corruption politique. À cette époque, également, le dollar contre la LL a culminé à 2600 LL contre l’USD, et plusieurs taux parallèles se sont produits.

Depuis le 17 février 2020, Covid 19 est entré dans l’image, alors que des avions chargés de patients en provenance de Téhéran, l’Iran étaient traités à l’hôpital Rafic Hariri. Donc, pendant environ un mois, la «Thawra» a continué jusqu’à ce que le pays impose un confinement total du pays entrant en vigueur à la mi-mars 2020. Ainsi, la dernière semaine ou deux de la «Thawra» a eu lieu entre début et mi-mars 2020, avant la période de confinement du pays suite à la Covid 19 eu lieu, et le fait encore à ce jour.

Post «Thawra»

Cette période est appelée le soi-disant post «Thawra», parce que depuis la période de verrouillage de Covid 19, il y avait des restrictions pour les rassemblements de masse, mais la révolte populaire a eu lieu de toute façon. Et les gens, qui exigeaient fondamentalement leurs droits fondamentaux à cet État corrompu et dysfonctionnel, ont de nouveau été accueillis par des gaz lacrymogènes et par la force brutale de la police anti-émeute.

La «Thawra» n’a jamais vraiment pris fin, il a un peu diminué pendant le covid 19 fois, et des manifestations ont eu lieu tout au long des derniers mois, et ce qui a vraiment frappé le peuple, c’est l’explosion du port qui a de nouveau défiguré notre capitale en raison d’une mauvaise gestion. . Septembre a été un mois crucial au Liban, après que le président français Emmanuel Macron a donné un ultimatum à l’Etat libanais pour qu’il déclenche des réformes urgentes. C’est le moment où le Premier ministre a désigné Mustapha Adib (ancien ambassadeur du Liban en Allemagne) qui devait former un nouveau gouvernement mais la mafia corrompue ne lui a pas permis de proposer un gouvernement technocratique a finalement renoncé à refuser de céder aux demandes de l’élite corrompue . Aucun changement depuis.

Sur le plan économique, nous allons mal, notre dette par rapport au PIB a doublé par rapport au chiffre initial de 152%, du FMI en 2018, et la situation désastreuse nous donne une prévision de fin à 454% d’ici la fin de cette année. Le taux USD-LBP est bien pire maintenant qu’avant, le taux USD-LP se situant en moyenne à 7000 LBP pour USD.

Cependant, les meilleurs événements se sont produits pour les partisans de «Thawra», le 17 octobre 2020, la Révolution populaire a célébré son premier anniversaire, et le 29 octobre 2020, le premier anniversaire du gouvernement raté de Saad Hariri a également été rappelé. De plus, les «Thouwwar», pour rappeler également aux dirigeants corrompus qu’ils sont toujours là, a écrasé la fête d’anniversaire de l’épouse de M. Riad Salameh. Juste pour rappeler à l’élite de cesser de vivre dans le déni et de cesser d’utiliser de l’argent qui n’est pas le leur (ils vont passer des vacances somptueuses, quand 90% du peuple n »arrive plus a joindre les deux bouts, il n’y aura plus de lendemain avec un état dysfonctionnel et une banque en défaut) système).

Moralité

Quelle est la leçon la plus importante apprise? Ou à emporter? Pour moi, c’est que le crime ne paie pas. Vous mentez, détournez, trichez ou abusez du système, vous finirez par vous faire prendre et en payer le prix. Le «Thawra» n’est pas terminé. Les gens en ont tellement marre du régime établi qu’indépendamment de la Covid 19, ils continueront de se battre pour leurs droits. Il faut rappeler aux dirigeants que le «Thawra» est là pour rester, jusqu’à ce que le dernier bandit démissionne. Espérons qu’une fois que tout le parlement se dissoudra. Il y a de l’espoir au Liban. L’espoir réside dans le «Thawra». Cette fois j’espère qu’il aira un leader avec une vraie vision et se fixe des objectifs. La fin justifie les moyens colle ils disent, et pour moi la fin que je vois, c’est la fin de la corruption et du népotisme pour que nous retrouvons notre pays.

