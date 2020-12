Moins d'une minute de lecture

L’exposition photo de Marie-Noëlle Fattal, sera inaugurée le 17 Décembre, à BEYt Mar Mikhaël.

« Cette exposition a été conçue comme un hommage à Gemmayze, Mar Mikhaël et leurs habitants, la quasi-totalité des photos exposées ayant été prises dans ces quartiers. Je souhaitais qu’elle ait lieu à BEYt, qui est un espace culturel ou j’aimais passer du temps, et qui vient d’être restauré. L’exposition est aussi née de ma volonté de ne pas finir l’année 2020 sur une note de résignation. »

Réunissant différentes démarches de l’artiste, l’exposition est une invitation à se plonger dans l’univers de cette passionnée de Beyrouth, de voyager entre architecture et intimité et de redécouvrir le quotidien de cette ville. Dans ses quatre séries : Waiting, Of Dogs and Humans, Free Walls, et 12th Floor, la photographe ne donne pas à voir un Beyrouth idéalisé, un Beyrouth lisse ou un Beyrouth meurtri mais un Beyrouth vrai, celui qu’on aime arpenter en dépit de tout.

Qui est Marie-Noëlle Fattal?

Marie-Noëlle Fattal est libanaise et travaille dans la communication. Après avoir passé une majeure partie de sa vie à l’étranger, elle rentre au Liban en 2012.

En 2017, elle publie son premier livre de photographies, Beirut Footsteps, à mi-chemin entre le journal intime et le reportage photographique. Avec son exposition Ephémères, elle capte la beauté fugace du quotidien avec une tendresse sincère qui nous plonge dans le charme inégalable de cette ville.