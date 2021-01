3 minutes à lire

» La parenthèse Trump pouvait se refermer. Sauf que la victoire incontestable est contestée, et au plus haut niveau. D’abord devant les tribunaux. Agaçant pour le vainqueur, sans doute, mais la contestation restait dans le cadre des procédures prévues par la loi. Ces recours n’ayant pas abouti, faute de fraudes établies, on est passé à la phase suivante : hors la loi. « Sylvie Kauffman, lemonde.Fr, 6.1.2021

La culture d’Aristote et de Cicéron a façonné les pères de la démocratie moderne. Ils ont inspirés Thomas Jefferson pour bâtir «l’esprit des Américains» ! Le rapport de force des manifestants républicains au Capitole est le tournant décisif de l’American way of life cependant, « la guerre de Sécession (1861-1865) et la proclamation d’émancipation par Abraham Lincoln mirent fin à l’esclavagisme, mais dès que les troupes nordistes se furent retirées des territoires de l’ancienne Confédération, ceux-ci mirent en place des lois de ségrégation dites Jim Crow, faisant des Noirs des « hommes libres » sans droits.

Dans les grandes villes industrielles du Nord (Detroit, Chicago, New York, Milwaukee, Cleveland), où affluèrent, lors des deux grandes migrations (1910-1940, puis 1940-1970), des millions de Noirs fuyant le racisme institutionnel et recherchant des emplois, un système de ségrégation fut également mis en place : les Noirs étaient maintenus dans les mêmes quartiers par des politiques résidentielles discriminatoires (dites de redlining) qui perdurent aujourd’hui. À charge pour les polices locales de faire appliquer ce cantonnement. » Christophe Deroubaix, L’humanité, juin 2020.

Le danger de la cohabitation est omniprésent quand la gouvernance s’acharne à manier le verbe au détriment de l’application des lois. La terre est heureusement encore habitée par des êtres proprement humains et adultes, des hommes et des femmes rodés aux actes censés et transparents, débarrassés des justificatifs erronés, des gesticulations médiatisées, des perceptions unilatérales et des bonnes affaires à n’importe quel prix .

Au Liban on s’occupe d’un enseignement inédit d’ordre insurrectionnel. Il nous a permis de détecter un centenaire durant des aberrations terribles et de les subir comme un fait accompli !! Cependant la responsabilité du noir presque total où survivent à peine des libanais incombe à chacun de nous. D’autres se révoltent même contre la préservation minima d’une santé physique individuelle et collective car pour eux, le COVID-19 n’existe pas !! Les acharnés du sous-développement vont péter les plombs en bousculant toutes les règles de restrictions, sans se soucier de la distanciation, car « un jour ou jamais, une grande puissance, une conjoncture locale, régionale ou internationale viendra à notre rescousse » !! De ce point géographique biblique il nous reste effectivement et peut être uniquement, le miracle de Dieu et de ses Saints ! Le désastre généralisé ne fait que noircir les scènes jusqu’à l’inconscience des comportements criminels alors que le taux de pauvreté augmente drastiquement avec des anomalies à presque tous les niveaux.

« Le processus de sécurité intérieure devient plus que jamais une responsabilité humaine capitale. …. Regardons courageusement.. ensemble où nous en sommes, au lieu de chercher ailleurs. Sauvons nous en prenant dans les bras la nature et les valeurs humaines. Lorsqu’une personne accepte de changer, le processus interne de sécurité devient un comportement accessible à beaucoup d’autres! »

Extrait traduit de, Inner Process Safety J. A, 2018.