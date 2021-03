INVITATION – Beirut Art Film Festival | Le Caravage, soirée du Dimanche 28 mars

En partenariat avec l’Istituto Italiano di Cultura,

le Beirut Art Film Festival présente

Dimanche 28 mars 2021 une soirée sur

Le Caravage

Programme

18:00 projection en ligne de la capsule

Le Caravage, 2020, 23′, production JAP

Ce film est une présentation de l’oeuvre, de la vie et des combats du Caravage

par Vincent Cartuyvels, historien de l’art

18:30 projection en ligne de la captation scénique de

Moi, Caravage, 2017, 70′, Cesare Capitani

Ce portrait de Michelangelo Merisi, dit “Caravage”, dont l’oeuvre imprégnée d’un réalisme brutal et d’un érotisme troublant a bouleversé à jamais la peinture, est aussi une suite de confessions palpitantes de l’artiste maudit, ponctuée, comme dans un rêve éveillé par des chants à cappella (Monteverdi, Caccini et Grancini) interprétés par Laetitia Favart. Cesare Capitani réussit le tour de force d’incarner sur scène l’artiste dévoré de passions, violent, insoumis, possédé par l’ivresse du sacrifice et de la mort, tout en interprétant certains de ses chefs d’oeuvres

D’après le roman de Dominique Fernandez (Grasset)

Coproduction de la captation: Les Films d’un Jour

20:00 discussion Zoom (en français) sur la

Sublimation de la violence dans l’oeuvre du Caravage

avec Vincent Cartuyvels et Cesare Capitani

Modératrice Joumana Rizk

1- L’accès aux projections et à la discussion sont gratuits pour tous, cependant une réservation par e-mail est demandée afin de pouvoir vous joindre, en cas d’accident technique. https://beirutartfilmfestival.org/booking/

2- Lorsque vous vous inscrivez, merci de vérifier votre adresse e-mail avant de nous l’envoyer. Dans les heures qui suivent votre demande, un mail de confirmation vous sera envoyé. Si vous ne le recevez pas, prière de vérifier dans les indésirables (spam).

3- Les liens des films et du zoom seront envoyés à votre adresse e-mail le 27 mars. Vous y trouverez les consignes et le déroulé de la soirée. Nos rendez-vous en ligne se déroulent sur 2 plateformes: le site du festival (pour les films) et sur Zoom (pour les discussions).

4- Les films sont accessibles uniquemen et aux heures précisées dans les annonces.

Solidaires dans la culture, à bientôt !

Remerciements

Cette soirée n’aurait pu se faire sans le total soutien de Madame Monica Zecca, directrice de l’Istituto Italiano di Cultura, de Monsieur Cesare Capitani, auteur et acteur, de Madame Carine Bienfait, directrice de JAP – Belgique et de Monsieur Vincent Cartuyvels, historien de l’art.