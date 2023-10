L’utilisation de ce type d’arme dans des zones peuplées présente de graves risques pour les civils

Beyrouth, le 12 octobre 2023) – L’utilisation par Israël de munitions au phosphore blanc lors de ses opérations militaires à Gaza et au Liban expose les civils à des risques de blessures graves et à long terme, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui en publiant un document « questions et réponses » au sujet de ce type d’arme. Human Rights Watch a vérifié des vidéos enregistrées au Liban et à Gaza respectivement les 10 et 11 octobre 2023, montrant de nombreuses explosions aériennes de phosphore blanc provenant de tirs d’artillerie au-dessus du port de Gaza et de deux zones rurales le long de la frontière israélo-libanaise, et a recueilli les témoignages de deux personnes concernant l’une de ces attaques à Gaza.

Le phosphore blanc peut être utilisé pour marquer, signaler ou obscurcir des positions, mais aussi en tant qu’arme incendiaire capable de mettre le feu à des structures et brûler des personnes ; son fort effet incendiaire peut aussi mettre le feu à des champs et à d’autres biens civils dans les environs. L’utilisation du phosphore blanc à Gaza, l’une des zones les plus densément peuplées du monde, amplifie le danger pour les civils, et viole l’interdiction, en vertu du droit international humanitaire, d’exposer les civils à des risques inutiles.

« Chaque fois que le phosphore blanc est utilisé dans des zones habitées par de nombreux civils, cela présente un risque élevé de brûlures atroces et de souffrances permanentes », a déclaré Lama Fakih, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « L’utilisation du phosphore blanc est illégale et indiscriminée lors d’explosions aériennes dans des zones urbaines peuplées, où cette substance peut incendier des maisons et causer des dommages considérables aux civils. »

Texte complet en anglais : en ligne ici.