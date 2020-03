La chaine de télévision LBCI a révélé le nom des établissements financiers dont les actifs et les biens ont été gelés sur demande du procureur financier, le juge Ali Ibrahim.

Cette décision de geler les fonds de ces banques a également été étendue aux avoirs de leurs dirigeants, membres de conseils d’administration et propriétaires.

Il s’agirait, selon la chaine de télévision des banques suivantes

Banque Audi

Banque du Liban et d’outre-mer (BLOM Bank)

FransaBank

Byblos Bank

Société Générale de Banque Libanaise (SGBL)

Bank of Beirut (BOB)

Bank Med

Banque Libano-Française (BLF)

Crédit Libanais

Banque intercontinentale

First National Bank

Lebanon a& Gulf Bank

Bank of Beirut and the Arab Countries sal (BBAC)

Banque Du Moyen Orient Et De L’Afrique

CEDRUS Bank

Federal Bank of Lebanon

La nouvelle société de la Banque de Syrie et du Liban

Banque Libano-Suisse

Bank Misr

Saradar Bank

Bank el Mawarid



Alors que les banques libanaises avaient été fermées entre le 17 octobre et le 1er novembre et qu’un contrôle des capitaux avait été unilatéralement instauré par l’Association des Banques du Liban (ABL) en novembre dernier, en raison de la crise de liquidité en devises étrangères, contrôle des capitaux consistant en une limitation des retraits à 1000 USD au maximum à l’époque par mois et une interdiction de transferts de fonds à l’étranger sauf cas exceptionnels, d’importantes sommes d’argents ont quitté le système bancaire à destination notamment de la Suisse.

