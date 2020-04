Garantir la sécurité sociale serait le dossier le plus urgent de l’agenda du gouvernement, aurait indiqué le Président de la Chambre Nabih Berri à ses visiteurs selon le journal Al Joumhouria.

Selon le président du Parlement, le plan de sauvetage de l’économie libanaise devrait être ainsi couplé à des mesures permettant d’éviter à ce que la population ait faim. Ce sujet devrait même être pris en charge avant tout autre chose, aurait-il noté, alors que des manifestations se déroulent depuis le début de la semaine suite à la détérioration des conditions sociales et économiques locales et que la livre libanaise a connu une chute dramatique face au dollar.

Le projet d’aide économique pour les personnes les plus vulnérables pour un montant de 1 200 milliards de livre libanaises avait été rejeté par le parlement libanais faute de quorum mercredi dernier, amenant à une crise politique entre le Président de la Chambre Nabih Berri et le Premier Ministre Hassan Diab, qui aurait voulu que soit organisé une session nocturne en vue de procéder à son approbation. Nabih Berri avait alors répliqué que personne ne peut imposer une tache au parlement. Le secrétariat du parlement s’était vivement pris le lendemain au cabinet, l’accusant de ne pas savoir déférer les lois.

Pour l’heure, seule l’armée libanaise a distribué une aide financière de 400 000 LL à 40 000 familles via le Haut Comité du Secours. Le Premier Ministre avait été forcé de réduire le nombre des bénéficiaires de l’aide: des 150 000 familles qui bénéficiaient à l’origine de cette aide, beaucoup y avaient été incluses pour des raisons politiques et ne répondaient pas aux critères d’attribution.

Le ministre des affaires sociales, Ramzi Mousharrafieh estime que 75% de la population libanaise devrait bénéficier d’une aide face à la crise économique qui ravage l’économie libanaise et face à la détérioration du pouvoir d’achat induit par la détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar.