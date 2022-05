La société de transport de cols DHL aurait indiqué que l’arrivée de certaines urnes des votes des libanais de l’étranger pourrait être retardée jusqu’au 17 mai, soit bien après la date du scrutin qui se déroulera le 15 mai prochain.

Ce retard pourrait ainsi amener à cette interrogation concernant les résultats, jugent certaines sources, appelant le ministère des affaires étrangères à résoudre immédiatement la question afin que le décompte des voix de ces urnes puissent être effectués le 15 mai à la clôture du scrutin.

Côté ministère des affaires étrangères, on indique que les urnes sont équipées d’un dispositif de traçage GPS et que la date du 17 mai est une date théorique du délai d’arrivée maximum au Liban. Cependant, l’accord spécifique conclu entre la société DHL et le ministère oblige celle-ci à assurer l’arrivée de ces urnes avant le 15 mai.