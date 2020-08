Le souffle des deux explosions du 4 août au Port de Beyrouth a atteint de plein fouet les 270 000 canadiens d’origine Libanaise. Frustration, colère, peine et…impuissance.

Les circonstances dramatiques que vit le Liban ont suscité des gestes admirables, non seulement de la part de nos donateurs réguliers mais aussi de donateurs qui se sont impliqués spontanément.

Touchés par les difficultés économiques et financières, la carence de ressources vitales décentes et d’un mode de vie carrément inhumain au Liban, nos donateurs ont été bien généreux.

Nos partenaires au Liban, AFEL, IRAP, SESOBEL et SSVP multiplient les appels à l’aide.

Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons répondu à leurs appels.

Une exposition virtuelle de tableaux est actuellement en cours sur le site web de notre fondation :

https://www.lcfenfants.com/shop/l-art-en-cadeau-art-as-a-gift/3

Des tableaux offerts par plusieurs artistes Libano-Canadiens, des artistes Québécois ainsi que des artistes libanais qui malgré le drame qu’ils vivent nous ont envoyé du Liban leurs toiles à Montréal via St Vincent de Paul .

« Ensemble » est notre projet pour demain.

« L’art en cadeau » est un grand succès. Nous avons réussi à rassembler autour de cette campagne de solidarité des artistes de deux continents. Nous souhaitons étendre cette exposition à plusieurs pays afin que plusieurs y participent et en bébéficient.

Nous lançons donc un appel à tous les artistes qui souhaitent mettre leur art à contribution : envoyez nous la photo de votre tableau, le titre et ses dimensions avec le prix de vente suggéré afin qu’on puisse l’inclure à « L’ART EN CADEAU » au profit de Sesobel, Irap, Afel, et Ssvp au Liban.

De nouveaux tableaux s’ajoutent tous les jours, depuis la première annonce de l’événement.

https://www.facebook.com/lcfenfants/videos/675968919656650/

L’exposition se tiendra jusqu’au 24 Décembre, une belle occasion d’acheter nos cadeaux de Noel en soutenant nos frères et soeurs au Liban.

« Car en vérité c’est la vie qui donne à la vie » (Gebran Khalil Gebran)

Nicole Abdul-Massih

Présidente de Fondation LCF

[email protected]

1 514 241 9858

www.lcfenfants.com

Facebook.com/lcfenfants

SSVP : Société Saint-Vincent de Paul soutient les démunis et scolarise les enfants.

SESOBEL : service social pour la protection des enfants qui souffrent de handicaps physiques et d’autisme

Irap : L’Institut de rééducation audio-phonétique favorise l’éducation, le développement, la réhabilitation, et la croissance des enfants qui souffrent d’une déficience auditive dans un environnement familiale.

Afel : L’Association du foyer de l’enfant libanais dont le but est de s’occuper des enfants orphelins, délaissés ou agressés.

Notre mission : Attribuer des bourses d’études à des enfants démunis et ou à besoins spécifiques au Liban, afin qu’ils puissent recevoir une éducation adaptée à leurs conditions et devenir autonomes

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.