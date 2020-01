Dans le souci de renforcer la communication collaborative avec ses établissements membres, l’Agence Universitaire de la Francophonie au Moyen-Orient a organisé une première réunion des chargés de communication des universités et centres de recherche membres de l’AUF au Liban, le jeudi 23 janvier 2020, dans ses locaux, rue de Damas.

Des représentants de 14 universités et centres de recherche étaient au rendez-vous : Université Libanaise, Université Notre Dame Loueizé, Université La Sagesse, Université Antonine, Université Saint-Esprit de Kaslik, Université Islamique, ESA Business School, Université Libano-Allemande, Université Saint-Joseph, Université Sainte Famille, Université des Sciences des arts et de la Technologie, Conseil National de la Recherche Scientifique, Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques et Institut français du Proche-Orient (IFPO).

Après une présentation générale de l’AUF et de ses implantations au Moyen-Orient par son directeur régional M. Hervé Sabourin, les lumières furent braquées sur la stratégie de communication de l’Agence. Ensuite, les responsables des différents pôles qui structurent les actions de l’agence au Moyen-Orient se sont succédé pour présenter les grandes activités et compétitions qui nécessitent une communication collaborative entre l’AUF et ses établissements membres. Ainsi ont été mis en avant plusieurs événements tels que le Prix littéraire « Le Choix Goncourt de l’Orient », la finale de la compétition « Le Mot d’Or de la Francophonie » (qui a lieu chaque année en mars durant le mois de la Francophonie), la finale du concours « Femme Francophone Entrepreneure » qui encourage l’entrepreneuriat féminin, ou « Ma Thèse en 180 secondes » le fameux concours de vulgarisation scientifique et bien d’autres activités …

La réunion fut aussi l’occasion de sensibiliser sur les dispositifs proposés par l’AUF Moyen-Orient en termes d’appui aux mobilités étudiantes et enseignantes.

A noter que cette réunion constitue un premier pas dans la création d’un réseau de communicants de l’Enseignement Supérieur au Liban qui pourra être étendu dans toute la région du Moyen-Orient.

Contact Presse :

Joëlle RIACHI

Chargée de communication

AUF Moyen-Orient

[email protected]

Tél. : +961 1 420269