Le Groupe de Soutien au Liban a une nouvelle fois réitéré son appel à la formation rapide du prochain gouvernement, prenant note par ailleurs de la nomination du premier ministre désigné Mustafa Adib au Grand Sérail.

Il rappelle que les forces politiques libanaises se sont engagées à la mise en place d’un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais.

Reconnaissant que les dirigeants libanais doivent agir pour répondre aux nombreux besoins du Liban, le Groupe d’appui international exhorte tous les dirigeants politiques à agir de manière décisive, dans un esprit de responsabilité et en accordant la priorité à l’intérêt national du Liban, pour former rapidement un gouvernement efficace et crédible, afin de lancer Des réformes pour relever les défis auxquels le Liban est confronté et répondre aux aspirations et aux besoins légitimes exprimés par le peuple libanais.

Les pays membres rappellent également la nécessité de protéger les manifestations

Pour rappel, le groupe des amis du Liban, qui s’est constituée en 2013, comprend la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie, les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Union Européenne et la Ligue Arabe. Ce groupe a pour objectif d’assurer le soutien et la stabilité du Liban.