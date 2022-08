Premièrement : Considérer nos droits, notamment en termes de salaire équitable qui convient à la position et à la responsabilité du juge, comme sacrés. Il n’y a pas de marchandage à leur sujet.

Deuxièmement : La grève ouverte est déclarée, car c’est devenu le seul moyen dont nous puissions compter pour motiver les consciences des responsables de ce pays envers nos droits supposés acquis.

Troisièmement : ne pas permettre aux autoritaires et aux politiciens de nous prendre un outil pour leurs intérêts. Nous, les juges, sommes les maîtres de nous-mêmes, et nous occupons nos positions parce que nous sommes dignes, et il n’y a de faveur pour personne sur nous, et nous sommes pas responsable d’émettre nos décisions et nos jugements à nos consciences.

Quatrièmement : Que nous, les juges, à la lumière de ces conditions, ne considérions pas la corruption comme un moyen de vivre, car nous avons prêté serment que nous ne jugerions qu’avec justice, et qu’aucune circonstance ne serait forte, quelle qu’elle soit contre nous et notre volonté, et que nous ne nous permettrions sous aucun prétexte de dénaturer Notre image et notre réputation.

Cinquièmement : Rester une autorité indépendante de tous, et continuer à œuvrer pour réaliser les aspirations du peuple libanais avec une autorité judiciaire forte et efficace, sans laquelle l’État de droit et les institutions ne peuvent exister.