La valeur de la livre libanaise s’est quelque peu détériorée face au dollar au marché noir, avec un taux de change 7450 LL/USD à l’achat et de 7 500 LL/USD à la vente.

La parité dite du marché reste identique à 3900 LL/USD tout comme la parité officielle, toujours fixée à 1507 LL/USD.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.