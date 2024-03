Les ambitions de Rudophe Saadé dans les médias

En mars 2024, le monde médiatique français et le secteur du transport maritime observent avec attention l’évolution de l’empire bâti par Rodolphe Saadé, figure emblématique du capitalisme moderne à la française. Armateur de renom à la tête de la CMA CGM, troisième entreprise mondiale de transport maritime en conteneurs et première entreprise française dans le domaine, Saadé a étendu son influence bien au-delà des océans, se lançant dans une conquête ambitieuse du paysage médiatique français et le rachat de BFMTV, première chaine d’information en France.

La famille de Jacques Saadé est originaire de Lattaquié, en Syrie, avant de s’établir au Liban. Cette double appartenance culturelle a influencé la vision d’affaires de la famille, orientée vers le Levant et l’Orient, soulignant l’importance du commerce et des échanges dans cette région historiquement riche et complexe.

La CMA CGM, fondée par son père Jacques Saadé en 1978, a des racines profondément ancrées dans ce pays. Jacques Saadé, né à Beyrouth, a démarré son entreprise à Marseille après avoir quitté le Liban en raison de la guerre civile. Cependant, il a toujours maintenu des liens étroits avec son pays natal, contribuant à son économie et à son développement. Rodolphe Saadé a poursuivi cette tradition en soutenant divers projets économiques et humanitaires au Liban.

Le siège local de la CMA CGM à Beyrouth dévasté par l’explosion du 4 août 2020. crédit photo: François el Bacha pour wordpress-826931-2844281.cloudwaysapps.com. Tous droits réservés.

En plus de l’importance économique de la CMA CGM pour le Liban, à travers les emplois créés et les investissements dans les infrastructures portuaires, la famille Saadé a également mis en place des initiatives philanthropiques. Par exemple, la Fondation CMA CGM, dirigée par des membres de la famille Saadé, mène des actions de soutien aux populations en difficulté au Liban, notamment après l’explosion du port de Beyrouth en août 2020.

Né d’une famille profondément ancrée dans le secteur maritime, Rodolphe Saadé a pris les rênes de CMA CGM en 2017, succédant à son père Jacques Saadé, fondateur de l’entreprise. Sous sa direction, l’entreprise a connu une expansion rapide, diversifiant ses activités du transport maritime aux solutions intermodales d’acheminement de marchandises, en passant par le fret aérien avec CMA CGM Air Cargo et une prise de participation de 9% chez Air France-KLM.

Les transports, fer de lance de l’empire

Saadé a orchestré une expansion stratégique dans divers segments complémentaires, couvrant le fret aérien, la logistique terrestre, et même la logistique spécialisée dans le domaine de l’e-commerce et de l’automobile. Cet article explore en profondeur les différentes branches de cet empire, soulignant comment chacune contribue à la vision globale de Saadé pour un avenir intégré et durable dans le transport et la logistique.

CMA CGM: Une Puissance Maritime Mondiale

Sous la direction de Rodolphe Saadé, CMA CGM a consolidé sa position en tant que troisième opérateur mondial du transport maritime de conteneurs. Avec une flotte de 623 navires desservant 420 ports à travers le monde, la compagnie offre une couverture globale inégalée. La stratégie de Saadé ne s’est pas limitée à l’expansion de la flotte, mais a également inclus l’innovation en matière de services intermodaux, offrant des solutions complètes qui intègrent le transport maritime, terrestre, et aérien.

L’Avènement du Fret Aérien

En 2021, Saadé a pris un tournant stratégique majeur avec le lancement de CMA CGM Air Cargo, marquant l’entrée du groupe dans le secteur du fret aérien. Cette diversification a été renforcée par une participation de 9% dans AIR FRANCE-KLM pour le fret aérien, illustrant l’ambition de Saadé de jouer un rôle de premier plan dans tous les aspects du transport de marchandises.

Révolution Logistique et E-commerce

L’acquisition de CEVA Logistics a marqué une étape clé dans la stratégie de diversification de Saadé. Avec plus de 750 entrepôts à travers le monde, CEVA Logistics a permis à la CMA CGM de proposer une gamme étendue de services logistiques, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement à la logistique contractuelle. L’investissement dans Colis Privé et la prise de participation dans Ingram CLS témoignent également de l’engagement de Saadé dans l’e-commerce, secteur en pleine expansion.

Spécialisation dans la Logistique Automobile

L’acquisition de GEFCO, spécialiste du transport ferroviaire de véhicules neufs, représente une autre facette de la diversification stratégique de Saadé. Cette opération permet à CMA CGM de se positionner sur le marché spécifique de la logistique automobile, ajoutant une corde supplémentaire à son arc déjà bien fourni.

Innovation et Développement Durable

Rodolphe Saadé ne se contente pas de développer l’empreinte mondiale de CMA CGM dans le transport et la logistique; il place également l’innovation et le développement durable au cœur de sa stratégie. Les initiatives telles que ZEBOX, un incubateur international de startups axé sur la décarbonisation, et le fonds PULSE, qui vise à promouvoir des solutions énergétiques bas carbone, démontrent l’engagement de Saadé en faveur d’un avenir plus vert dans le secteur du transport et de la logistique.

Diversification des Participations Médias

Groupe La Provence

La prise de contrôle total du Groupe La Provence en octobre 2022 représente un jalon important dans la stratégie médiatique de Saadé. Cette acquisition place Saadé au cœur du paysage médiatique régional, lui permettant d’influencer directement l’information diffusée dans le sud de la France.

La Tribune

L’acquisition de 100% de La Tribune via le groupe HIMA en novembre 2021 montre l’intérêt de Saadé pour les médias économiques et financiers, secteurs clés pour un entrepreneur de son envergure. Cette démarche s’inscrit dans une logique de complémentarité avec ses activités principales, offrant une plateforme d’expression pour les thématiques économiques qui lui sont chères.

Engagement dans l’Audiovisuel

En 2024, Saadé fait une entrée remarquée dans le secteur de l’audiovisuel avec l’acquisition de 80% de parts dans BFM TV, BFM Business, BFM Régions, RMC Story et la radio RMC, en partenariat avec Merit France. Cette expansion dans l’audiovisuel témoigne de la volonté de Saadé de couvrir un spectre médiatique plus large, touchant à la fois la presse écrite et l’information en continu.

Participation dans M6

L’investissement dans M6, à hauteur de 10,25% depuis avril 2023, révèle l’ambition de Saadé de se positionner également dans le divertissement et la télévision grand public. Cette diversification stratégique vers un groupe médiatique établi renforce sa présence dans l’écosystème médiatique national.

Un empire aujourd’hui diversifié

L’ascension de Rodolphe Saadé ne se limite pas à ses entreprises. Son engagement dans des initiatives philanthropiques à travers la Fondation CMA CGM, dirigée par sa sœur Tanya Saadé Zeenny, démontre une volonté de contribuer au bien-être social et environnemental. Sa proximité avec des figures politiques majeures, son soutien affiché à Emmanuel Macron, ainsi que ses interactions avec des entrepreneurs tels que Xavier Niel, illustrent l’étendue de son réseau d’influence. Il était d’ailleurs venu au Liban accompagnant le président de la république Française Emmanuel Macron suite à l’explosion du port de Beyrouth en 2020 et la CMA-CGM est très impliquée dans les propositions de reconstruction des installations portuaires de la capitale libanaise.

Les investissements de Rodolphe Saadé dans les médias s’inscrivent en effet dans une logique d’influence et de diversification. À travers GMA CGM Média, Saadé ne cherche pas seulement à étendre son empire mais également à participer activement au débat public et à la vie démocratique en France. Cette incursion dans les médias pourrait également s’avérer stratégique en termes de communication pour ses autres activités, notamment dans le transport et la logistique, où l’image et la réputation jouent un rôle crucial.