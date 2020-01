L’agence de notation Fitch indique avoir classé les banques Audi et Byblos en défaut de paiement sélectif. Cette décision était attendue suite à l’instauration par l’Association des Banques du Liban (ABL) d’un contrôle des capitaux.

Ainsi, en décembre dernier, Fitch mettait déjà en garde les autorités libanaises, suite à cette mesure qui pouvait réduire les probabilités de rentrées de nouveaux capitaux au Liban et garder captifs ceux déjà présents sur place.

L’érosion de la confiance dans le secteur bancaire, à la suite de fermetures intermittentes de banques et de l’émergence de contrôles de capitaux de facto, a mis fin aux entrées de dépôts, une source clé de financement pour le Liban. Une circulaire de la BdL du 4 décembre a abaissé les taux d’intérêt sur les dépôts des clients dans les banques et a rendu obligatoire la conversion partielle en monnaie locale des intérêts dus sur les dépôts de change dans les banques commerciales et chez BdL. Cela réduit encore plus la probabilité d’entrées.