Le Ministre du Travail du Liban annonce une augmentation significative du salaire minimum face à la crise

Dans un contexte de crise économique profonde, le ministre du Travail du gouvernement de transition, Mustapha Bayram, a présidé aujourd’hui une réunion cruciale du Comité des Indicateurs dans son bureau au Ministère. Cette réunion, axée sur l’ajustement des salaires et des rémunérations dans le secteur privé, a vu la participation de figures majeures de l’économie et du travail au Liban.

Parmi les participants figuraient l’ancien ministre et président des associations économiques, Mohammad Choucair, le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Dr. Mohammad Karaki, le président de la Confédération Générale des Travailleurs du Liban, Dr. Béchara Asmar et son adjoint Hassan Fakih, ainsi que d’autres représentants clés du secteur économique et industriel du Liban.

Au terme de la réunion, le ministre Bayram a annoncé une série d’importantes décisions prises par le Comité des Indicateurs, marquant la 21ème réunion dans le cadre des efforts continus pour surmonter la crise et revenir à une situation pré-crise, tout en tenant compte des conditions des citoyens libanais et des employeurs, et en protégeant les intérêts des travailleurs, partie la plus vulnérable dans cette équation.

Le ministre Bayram a déclaré : “À travers des dialogues bilatéraux et trilatéraux, et ceux précédant cette réunion, des chiffres ont été fournis par de nombreux experts, les employeurs ont présenté certaines études, ainsi que les travailleurs. Nous avons, par ces efforts, compilé une sorte de bouquet d’espoir pour la société libanaise, démontrant qu’elle n’est pas abandonnée, qu’elle ne se soumettra pas et qu’elle a la capacité de s’élever et de promouvoir une culture de vie et de prospérité. Nous espérons également que l’agression et la guerre de destruction sur Gaza, ainsi que l’agression brutale sur le Liban, prendront fin, et que le Liban se relèvera et se reconstruira.”

Il a été convenu lors de la réunion d’augmenter le salaire minimum de 9 millions à 18 millions de livres libanaises, qui sera déclaré à la Sécurité Sociale et intégré dans le salaire de base. De plus, une augmentation des allocations scolaires a été décidée : pour les écoles publiques, l’allocation par élève jusqu’à quatre élèves s’élève désormais à 4 millions de livres, et pour les écoles privées, de 6 millions à 12 millions de livres par élève, jusqu’à trois élèves pour l’année scolaire 2024-2025. Ces mesures visent à trouver un équilibre entre les intérêts de toutes les parties pour aider les travailleurs tout en aidant les employeurs à surmonter les difficultés.

Le ministre a affirmé que le ministère enverra le projet de décret au Conseil d’État, puis à la Secrétariat Général du Conseil des Ministres, et a convenu avec le Premier Ministre Mikati que ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la première session tenue par le Conseil des Ministres.

Le ministre Bayram a également souligné que toute entreprise, qu’elle soit médiatique ou autre, qui ne procède pas à l’augmentation, verra le ministère prendre des mesures strictes pour protéger les droits des employés et des travailleurs, car cela est devenu un droit acquis. “Dans le contexte de la guerre, nous avons doublé le salaire minimum, une décision audacieuse, pour montrer notre engagement envers le pays et sa stabilité,” a-t-il ajouté.

Le président de la Confédération Générale des Travailleurs du Liban a exprimé son accord avec les propos du ministre, soulignant que ce projet est un pas sur le chemin du progrès. De son côté, l’ancien ministre Choucair a exprimé sa compréhension de la souffrance des gens, espérant une fin rapide à la guerre pour permettre au pays de se relever et de prospérer à nouveau.