Liban : la colère contre la vie chère gagne Tripoli

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Les premières mobilisations annoncées contre la vie chère ont débuté samedi 26 septembre à Tripoli, où des manifestants ont bloqué la route au niveau de la place Al-Tall pour protester contre la dégradation des conditions de vie et la hausse des prix des carburants. Le rassemblement avait été préparé par plusieurs organisations syndicales et professionnelles du Liban-Nord, dans un climat de mécontentement croissant face à l’augmentation du coût des transports, de l’alimentation et des dépenses courantes. Le mouvement intervient à quelques jours d’une grève nationale du transport routier prévue mercredi 30 septembre et alors que l’Union générale des travailleurs envisage une série d’actions dans plusieurs régions du pays.

La contestation sociale commence à prendre forme au Liban. Samedi matin, plusieurs manifestants ont coupé la circulation à la place Al-Tall, dans le centre de Tripoli, pour dénoncer la détérioration des conditions de vie et la hausse continue des prix des carburants. Le blocage, signalé peu avant 11 heures, constitue la première traduction sur le terrain d’une mobilisation préparée depuis plusieurs jours par des syndicats, des travailleurs et des représentants de secteurs économiques du Liban-Nord.

Le choix de Tripoli n’est pas fortuit. La ville avait déjà connu une première mobilisation le 19 septembre, lorsque des chauffeurs de bus et de minibus avaient bloqué les accès à la place Abdel Hamid Karamé, dite place Al-Nour, pour protester contre l’augmentation des carburants. Les organisateurs avaient alors présenté leur mouvement comme un avertissement adressé au gouvernement et annoncé une escalade en l’absence de mesures pour contenir la hausse des coûts.

Une semaine plus tard, la mobilisation dépasse le seul secteur des transports. Le rassemblement de samedi à Al-Tall avait été annoncé à la suite d’une réunion réunissant des représentants syndicaux, des employeurs, des travailleurs et des comités de parents d’élèves. Les participants avaient décidé de constituer un front revendicatif commun autour du pouvoir d’achat, des carburants, des prix et des difficultés économiques rencontrées par les habitants de Tripoli et du Liban-Nord.

À Tripoli, la hausse des carburants déclenche la mobilisation

La hausse des carburants constitue le facteur immédiat de la contestation. Le 22 septembre, une nouvelle augmentation avait porté le prix des 20 litres d’essence à 95 octanes à 2,834 millions de livres libanaises, contre 2,718 millions une semaine auparavant. L’essence à 98 octanes atteignait 2,852 millions de livres, tandis que le mazout était affiché à 2,823 millions de livres et la bonbonne de gaz à 1,249 million.

L’évolution est particulièrement rapide. Le 15 septembre, le litre équivalent d’une plaque de 20 litres d’essence à 95 octanes coûtait encore 2,718 millions de livres et le mazout 2,641 millions. En une semaine, le prix du mazout avait ainsi augmenté de 182 000 livres, tandis que celui de l’essence à 95 octanes progressait de 116 000 livres.

Pour les professionnels du transport, ces hausses affectent directement le coût de leur activité. Chauffeurs de taxi, conducteurs de bus, de minibus et de camions voient leurs dépenses augmenter alors que les revenus des usagers restent sous pression. Une augmentation des tarifs du transport permettrait de compenser une partie du coût du carburant, mais elle reporterait cette charge sur des ménages dont le pouvoir d’achat demeure fragile.

Cette situation explique pourquoi les chauffeurs ont figuré parmi les premiers à descendre dans la rue. Lors de la mobilisation du 19 septembre à Tripoli, le président de l’Union des syndicats des travailleurs et employés du Liban-Nord, Chadi al-Sayyed, avait averti que le mouvement pourrait être suivi par des blocages sur les principales routes du pays.

Le rassemblement de samedi montre que la contestation ne s’est pas éteinte après ce premier avertissement.

Une mobilisation préparée depuis plusieurs jours

L’action à Al-Tall avait été préparée vendredi lors d’une réunion syndicale organisée à Mina, à Tripoli. Elle avait réuni notamment l’Union des employeurs, présidée par Ahmad Fayçal al-Baqqar, l’Union des syndicats des travailleurs et employés du Liban-Nord dirigée par Chadi al-Sayyed, ainsi que des représentants de travailleurs et de comités de parents.

Les participants avaient appelé à un rassemblement samedi sur la place Jamal Abdel Nasser, plus connue à Tripoli sous le nom de place Al-Tall. Leurs revendications ne se limitent pas aux carburants. Elles portent également sur l’augmentation générale des prix, les taxes et les prélèvements, la faiblesse des salaires et l’insuffisance des mécanismes de contrôle des marchés.

Les organisations réunies à Tripoli ont demandé une révision de certaines taxes et redevances ainsi qu’un renforcement de la surveillance des prix. Elles dénoncent notamment les augmentations qu’elles considèrent comme injustifiées et demandent aux autorités d’intervenir contre les pratiques spéculatives.

Les représentants des secteurs commerciaux s’inquiètent également des conséquences de la crise sur l’activité locale. Lorsque le pouvoir d’achat diminue, les ménages réduisent leurs dépenses, ce qui affecte directement les commerces et les petites entreprises. À Tripoli, où une partie importante de l’économie repose sur ces activités, la hausse du coût de l’énergie produit ainsi des effets qui dépassent largement les stations-service.

La contestation contre la vie chère s’élargit

Le mouvement observé samedi à Tripoli intervient dans un contexte national plus large. Plusieurs organisations syndicales et professionnelles ont multiplié les avertissements au cours de la semaine face à la progression des prix.

Le 21 septembre, l’Union générale des travailleurs avait demandé la proclamation immédiate d’un « état d’urgence économique ». Son président, Béchara Asmar, avait dénoncé ce qu’il qualifiait de dérèglement des prix, en visant particulièrement les carburants et les produits alimentaires.

L’organisation syndicale demande la convocation de la Commission de l’indice afin de réexaminer les salaires et les indemnités de transport. Elle réclame également le versement des augmentations, des allocations familiales et des aides scolaires dues aux travailleurs des secteurs public et privé.

L’Union demande en outre un mécanisme évolutif pour les tarifs de l’électricité afin de prendre en compte la situation des ménages les plus modestes et des entreprises industrielles. Elle réclame parallèlement un renforcement des contrôles effectués par le ministère de l’Économie.

Son conseil exécutif doit se réunir ce samedi 26 septembre pour déterminer les prochaines formes de mobilisation. Parmi les options annoncées figurent une grève d’avertissement, des rassemblements et des actions coordonnées dans différentes régions.

Le mouvement de Tripoli intervient donc au moment même où les principales organisations syndicales examinent un élargissement de la contestation.

Le transport routier appelle à une grève nationale le 30 septembre

Une première échéance nationale est déjà fixée. Les syndicats du transport routier ont annoncé une grève générale et des mobilisations sur l’ensemble du territoire pour mercredi 30 septembre.

La décision a été prise cette semaine lors d’une réunion extraordinaire présidée par Bassam Tleis et consacrée aux conséquences de l’augmentation des carburants. Plusieurs branches du transport étaient représentées : chauffeurs de camions, citernes, véhicules frigorifiques, bus, minibus et taxis.

Les syndicats considèrent que la hausse du carburant rend de plus en plus difficile le maintien de leur activité dans les conditions actuelles. Ils dénoncent également d’autres problèmes structurels du secteur, notamment la concurrence qu’ils jugent irrégulière et l’absence de protection suffisante pour les professionnels du transport public.

Les modalités précises de la mobilisation nationale doivent être annoncées mardi 29 septembre lors d’une conférence de presse au siège de l’Union générale des travailleurs.

Cette échéance donne une dimension supplémentaire au rassemblement de Tripoli. Le blocage d’Al-Tall n’est pas encore, à lui seul, la preuve d’un mouvement national de rue. Il intervient cependant dans une séquence de mobilisations déjà programmées et coordonnées entre plusieurs secteurs.

Salaires et transports au cœur de la crise du pouvoir d’achat

La question des carburants est particulièrement sensible parce qu’elle se répercute rapidement sur l’ensemble de l’économie. Le transport intervient dans le prix des marchandises, des produits alimentaires et des services. Une hausse prolongée du diesel et de l’essence augmente donc les coûts des entreprises et peut être progressivement transférée aux consommateurs.

Pour les salariés, l’impact est double. Ils doivent supporter directement le coût plus élevé de leurs déplacements vers leur lieu de travail tout en faisant face aux augmentations des prix provoquées par la hausse des coûts de transport et d’énergie.

C’est précisément pour cette raison que les organisations syndicales réclament une révision du montant des indemnités de transport et des salaires. Elles considèrent que les revenus ne peuvent rester inchangés lorsque le coût quotidien pour se rendre au travail augmente rapidement.

Les employés de l’administration publique ont eux aussi engagé des actions. Leur mouvement est notamment motivé par la diminution de la valeur réelle de l’indemnité de transport face à l’augmentation du prix des carburants. Des menaces de nouvelles mesures de protestation ont été formulées si les revendications salariales ne sont pas prises en compte.

Le mécontentement réunit ainsi progressivement des catégories différentes : chauffeurs, salariés du privé, fonctionnaires, commerçants, industriels et familles confrontées à l’augmentation des dépenses courantes.

Tripoli, premier foyer visible du mouvement

À ce stade, il convient toutefois de distinguer la mobilisation observée à Tripoli d’un mouvement national déjà généralisé. Samedi en fin de matinée, le blocage de la place Al-Tall est documenté, tandis que plusieurs autres actions restent annoncées ou en préparation.

La dynamique sociale est néanmoins plus large que le seul rassemblement tripolitain. Les organisations syndicales discutent d’une coordination nationale, le transport routier a déjà fixé une journée de grève et des associations de commerçants ont prévenu qu’elles pourraient rejoindre les protestations.

La contestation pourrait donc évoluer rapidement au cours des prochains jours en fonction des décisions prises par l’Union générale des travailleurs et de la réponse du gouvernement.

Tripoli joue dans cette séquence un rôle précurseur. La ville avait déjà connu le 19 septembre le blocage de la place Al-Nour par les chauffeurs. Une semaine plus tard, la protestation se déplace vers Al-Tall et rassemble des revendications plus larges autour des conditions de vie.

Cette évolution est significative : le carburant reste le déclencheur immédiat, mais le discours des organisateurs porte désormais sur l’ensemble du pouvoir d’achat.

Le gouvernement sous pression avant une semaine sociale

Les revendications adressées aux autorités sont désormais précises. Les syndicats demandent une intervention sur les prix, une révision des salaires et des indemnités de transport, une meilleure surveillance des marchés et des mesures destinées à réduire le coût de l’énergie pour les ménages et les entreprises.

La question est de savoir quelle réponse le gouvernement apportera à ces demandes alors que ses marges financières restent limitées. Toute mesure de compensation sur les carburants, les transports ou les salaires entraîne un coût budgétaire, tandis que l’absence d’intervention expose les ménages à une nouvelle dégradation de leur pouvoir d’achat.

Les organisations syndicales cherchent pour leur part à augmenter la pression. L’Union générale des travailleurs doit arrêter ses prochaines décisions, tandis que les syndicats du transport ont déjà choisi la date du mercredi 30 septembre pour leur grève nationale.

La situation reste donc évolutive. Aucun mouvement national comparable aux grandes vagues de manifestations qu’a connues le Liban par le passé ne peut encore être constaté samedi à la mi-journée. Mais le blocage d’Al-Tall intervient après plusieurs jours d’avertissements syndicaux et à la veille d’une semaine durant laquelle plusieurs secteurs ont déjà annoncé leur intention de se mobiliser.

À Tripoli, la première traduction concrète de cette montée de la contestation est désormais visible dans le centre-ville : la route d’Al-Tall a été bloquée samedi matin, avec pour mots d’ordre la vie chère, la dégradation des conditions économiques et la hausse des carburants.

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