Le quotidien Al Joumhouria indique que certaines de ses sources auraient fait part d’une mise en garde de la communauté internationale par rapport aux échecs jusqu’à présent du Liban à mettre en place les réformes nécessaires pour sauver son économie.

Ces critiques auraient été adressées au plus haut niveau et font suite également à la démission d’un négociateur libanais, Henri Chaoul, qui avait critiqué l’absence de volonté des autorités libanaise à réformer et à restructurer le secteur financier.

Les autorités internationales auraient conclu que les forces politiques présentes au Liban au sein du pouvoir ou en dehors du pouvoir ne sont pas qualifiées pour mener les réformes nécessaires. Elles auraient été même décrites comme irresponsables.

Le quotidien estime que les dernières nominations administratives et financières auraient amenées à ces critiques, estimant qu’elles envoient un signal “fortement négatives” à la communauté internationale et au Fonds Monétaire International avec qui le Liban négocie actuellement en vue d’obtenir une aide de 10 milliards de dollars.