Nestlé répond aux besoins communautaires au niveau social, médical et environnemental suite aux explosion de Beyrouth

Nestlé continue d’appuyer les efforts de secours déployés après l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth au Liban, impactant plus de 5000 familles et répondant aux besoins sociaux, médicaux et environnementaux croissants en partenariat avec des entités réputées au Liban. Sa collaboration avec Beit El Baraka, la Lebanese Food Bank et Caritas Liban permet de faire don de trente tonnes de lait aux citoyens ; son partenariat avec la Lebanese Food Bank consiste à approvisionner les familles touchées en produits locaux ; ses dons accordés à Caritas Liban aident à rénover les cuisines ; et sa collaboration avec des entités comme arcenciel renforce les efforts de recyclage des débris. Cela s’ajoute aux aides allouées aux services pédiatriques des hôpitaux endommagés.

Ce soutien fait suite aux premiers efforts de secours d’urgence visant à aider les populations de Beyrouth et ses alentours, ainsi qu’au lancement d’une campagne mondiale sollicitant des dons auprès les employés de Nestlé, créée en partenariat avec la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et cofinancée par l’entreprise, pour soutenir en particulier les victimes de l’ explosion survenue à Beyrouth.

« Nous maintenons notre engagement au peuple et au pays dont nous faisons partie depuis plus de 85 ans », a déclaré Remy Ejel, Chairman & CEO Middle East & North Africa. « Nous continuons à œuvrer pour répondre aux besoins croissants d’aide sur divers fronts grâce à des collaborations avec des entités locales qui travaillent d’arrache-pied au Liban et qui sont pleinement investies dans le relèvement communautaire. »

Campagne mondiale de dons des employés

À l’échelle mondiale, la société travaille de concert en partenariat avec la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et a mis à la disposition du personnel de Nestlé partout dans le monde, une plateforme de dons cofinancée par l’entreprise. L’initiative permettra de soutenir les projets de secours spécifiques de la Croix-Rouge Libanaise destinés à la population de Beyrouth et ses alentours. Grâce à cette initiative, CHF100 000 (USD110 000) ont été assurés.

Distribution de colis alimentaires et de boissons aux familles touchées

Nestlé collabore avec la Lebanese Food Bank pour approvisionner 2600 familles touchées en produits alimentaires, y compris l’huile d’olive, les lentilles, les pois chiches et les confitures, provenus directement de 60 fermes libanaises. Elle fournit également à plus de 2 000 familles dans le besoin, 30 tonnes de lait, notamment plus de 100 000 portions, en partenariat avec Beit El Baraka, la Lebanese Food Bank et Caritas Liban.

Soutiens de base continu

Nestlé continue à apporter son appui aux familles qui vivent dans les rues les plus touchées de Gemmayze, Karantina, Mar Mikhael et le port, et à fournir de la nourriture et des boissons, notamment 130’000 litres d’eau à ce jour, aux bénévoles sur le terrain et aux familles ayant perdu leur logement. Elle a également créé une ligne téléphonique « hotline » pour le dépôt des demandes d’eau.

Reconstruction des hôpitaux

La société travaille également directement avec les hôpitaux touchés d’Achrafieh, dans le but de les aider à reconstruire et à rénover les services pédiatriques, en leur fournissant des équipements médicaux pour favoriser l’offre scientifique et améliorer les soins médicaux au profit des Libanais.

Recyclage des débris de verre

Sur le plan environnemental, Nestlé collabore avec plusieurs entités, dont arcenciel et Development Inc., pour favoriser la collecte et le recyclage des débris de verre, dans le but de les intégrer dans les matériaux de construction. En moyenne, près de 40 tonnes sont collectées chaque jour.

Reconstruction de cuisines

En outre, de nouveaux cuisinières et réfrigérateurs sont fournis, en collaboration avec Caritas Liban, pour appuyer la remise en état de plus de 60 cuisines dans les maisons touchées afin que les familles puissent cuisiner et avoir accès à des denrées alimentaires saines.

Les employés de l’entreprise touchés au Liban se voient également octroyés une contribution financière pour les aider à réparer leur foyer et accordés des prêts d’urgence si nécessaire.

Dans l’ensemble, les efforts de secours déployés par Nestlé et destinés aux familles, communautés et employés au Liban totalisent plus de USD 1 million.

À propos de Nestlé au Liban

Le Liban abritait la première opération d’importation de Nestlé au Moyen-Orient, créée en 1934. Plus de 85 ans plus tard, la société opère aujourd’hui deux usines d’eau et emploie plus de 600 talents locaux dans le pays. Nestlé travaille avec plus de 300 fournisseurs au Liban et compte plus de 17 800 clients dans le pays, y compris des grossistes, des supermarchés, des épiceries, des pharmacies et des services alimentaires.

Nestlé a également établi plusieurs collaborations avec les autorités, les ONG et le secteur privé, visant à créer une valeur partagée dans des domaines tels que l’éducation nutritionnelle, la conservation de l’eau, l’accès à l’eau et le recyclage.

