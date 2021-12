C’est l’approche qui se poursuit depuis les années 1990, confiant à Salama le soin d’élaborer les politiques du système en place, jusqu’à ce qu’il lui arrive avec le gouvernement Mikati, nommant un ministre des Finances employé à la Banque du Liban, mettant en place une proposition de loi sur les restrictions sur les retraits et les virements bancaires (Capital Control), et le monopole de négociation avec le Fonds monétaire international dans une tentative de faire passer ses chiffres sur les pertes et sa vision d’une solution

Al Akhbar, le 11 décembre 2021