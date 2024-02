Le mercredi 21 février 2024, une délégation d’ancien responsables et professeurs du Conservatoire national supérieur de musique du Liban (Edy Dorlian, Joseph Fakhri, Fadi Kallab, Marie-Ange Khoury, Jean-Marie Sfeir, Roger Halabi, Georges Jreige, Tony Anka, Hana Mneimneh, Wissam Nasreddine et Nidal Abou Samra) ont visité, en compagnie du Dr. Alain Andrea (critique musical), le métropolite Élias Audi, au siège de l’archevêché grec-orthodoxe de Beyrouth. Cette rencontre visait à informer son Éminence d’une série de problèmes liés à la gestion de cette institution, considérée autrefois comme étant la plus haute référence musicale du pays.

Au cours de cette réunion, la délégation a exprimé sa préoccupation face à la détérioration actuelle du Conservatoire national, attribuée aux politiques suivies par la direction actuelle. Cette situation a conduit un nombre significatif d’enseignants chevronnés à ne pas renouveler leurs contrats pour l’année scolaire 2023-2024. Par ailleurs, les participants ont exposé les raisons de cette détérioration, mettant en lumière la dégradation des relations internes entre l’administration et le corps enseignant, ainsi ses répercussions graves sur le plan académique. Ils ont également évoqué les modifications des contrats de travail, la suppression des droits acquis des enseignants, ainsi que l’inclusion de nouvelles clauses qui n’assurent pas des conditions de travail décentes à ces derniers.

De plus, une préoccupation particulière a été soulevée quant à la répression des libertés musicales, se manifestant par des restrictions imposées par la direction du Conservatoire national aux enseignants, allant jusqu’à l’interdiction à certains d’entre eux de participer à des concerts.

Dans une perspective constructive, les participants ont lancé un appel urgent pour restaurer l’atmosphère saine qui caractérisait l’institution par le passé. Ils ont également proposé des mesures correctives visant à rétablir l’unité et la qualité de l’enseignement, tout en préconisant une réévaluation minutieuse des règlements internes et organisationnels, dans le but de recréer un environnement académique sain.