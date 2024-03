Le service national de météorologie libanais prévoit une météo partiellement nuageuse pour demain, avec présence de brouillard sur les hauteurs et possibilité de bruine dans les régions sud pendant la matinée. La journée évoluera vers une météo plus clémente accompagnée d’une hausse des températures, atteignant ainsi les moyennes saisonnières. Les vents resteront actifs, notamment dans les régions nord.

La situation générale indique un temps instable dominant sur le Liban et l’est du bassin méditerranéen, avec des températures en dessous des normales saisonnières suivies de pluies éparses légères jusqu’au mardi matin, où le temps deviendra progressivement stable. À partir de mercredi, le pays sera progressivement affecté par des masses d’air relativement chaudes provenant de Libye, entraînant une hausse notable des températures qui dépasseront les normales saisonnières et atteindront leur pic jeudi. Cette tendance s’inversera vendredi, avec un retour à un temps variable et parfois pluvieux accompagné d’une baisse notable des températures. Il est à noter que les températures moyennes en mars à Beyrouth oscillent entre 13 et 22 °C, à Tripoli entre 11 et 20 °C, et à Zahlé entre 6 et 17 °C.

Pour les jours à venir, voici les prévisions détaillées :

Lundi : Temps partiellement nuageux avec du brouillard sur les hauteurs et pas de changement notable dans les températures. Des averses éparses sont attendues, particulièrement dans les régions nord, avec des vents parfois forts atteignant 60 km/h. Formation de glace sur les routes montagneuses à partir de 1700 mètres d’altitude durant la nuit.

Mardi : Temps partiellement nuageux le matin avec possibilité de bruine dans le sud, devenant plus clair dans la journée avec une hausse des températures touchant les normales saisonnières. Les vents resteront forts, surtout dans le nord.

Mercredi : Ciel partiellement nuageux avec des nuages élevés et une hausse significative des températures, surtout dans les régions intérieures et montagneuses où elles dépasseront les normales saisonnières. Baisse de l'humidité et vents parfois forts, avec apparition de poussière en suspension.

Jeudi : Temps partiellement nuageux à nuageux avec des nuages moyens et élevés. Les températures continueront d'augmenter, dépassant les moyennes saisonnières de près de 5 degrés sur le littoral. Des couches de poussière réduiront la visibilité par moments, et des averses éparses et boueuses sont prévues pendant la nuit, en particulier dans les régions montagneuses et intérieures.

Les températures attendues varient de 12 à 20 °C sur le littoral, de 6 à 15 °C sur les montagnes, et de 7 à 16 °C dans les régions intérieures. Les vents du sud-ouest seront parfois actifs, avec des vitesses allant de 25 à 45 km/h. La visibilité sera moyenne sur le littoral mais peut se détériorer sur les hauteurs en raison du brouillard. L’humidité relative sur le littoral se situera entre 60 % et 85 %, tandis que l’état de la mer sera généralement agité, avec une température de surface de l’eau à 18 °C. La pression atmosphérique s’établira à 764 mm de mercure. Le soleil se lèvera à 5h37 et se couchera à 17h25.