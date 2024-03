Selon le dernier bulletin de la Direction de la Météorologie du Liban, le pays se prépare à vivre une série de fluctuations climatiques significatives au cours des prochains jours. Alors que le temps reste instable sur le Liban et l’est du bassin méditerranéen, les températures, actuellement inférieures aux moyennes saisonnières, devraient connaître des variations notables.

Lundi : entre nuages et éclaircies

Pour la journée de lundi, le ciel libanais alternera entre nuages partiels et périodes plus couvertes, avec présence de brouillard sur les hauteurs. Les températures resteront stables le long du littoral mais connaîtront une légère baisse dans les régions montagneuses et à l’intérieur des terres. Des précipitations légères et dispersées sont attendues, accompagnées de vents actifs pouvant atteindre des pointes jusqu’à 65 km/h, particulièrement dans le nord du pays.

Un aperçu général : un temps changeant

Le bulletin souligne un climat changeant dominant sur le Liban, avec des températures en dessous des normales de saison et des averses éparses prévues jusqu’au mardi matin. À partir de mardi, le temps devrait se stabiliser avec une hausse graduelle des températures, dépassant même les moyennes saisonnières. À noter, les températures moyennes pour le mois de mars oscillent entre 13 et 22°C à Beyrouth, 11 et 20°C à Tripoli, et 6 à 17°C à Zahlé.

Prévisions détaillées

Aujourd’hui : le ciel sera partiellement nuageux avec des nuages élevés et du brouillard sur les reliefs. Une légère augmentation des températures est prévue, en particulier dans les régions intérieures et montagneuses, qui resteront cependant en dessous des normales de saison. Des nuages se condenseront dans l’après-midi, rendant possible des averses éparses, surtout dans les zones intérieures.

Mercredi : le ciel sera partiellement nuageux avec des nuages élevés. Une hausse notable des températures est attendue, dépassant les moyennes saisonnières, accompagnée d'une baisse supplémentaire de l'humidité. Les vents resteront actifs dans le nord.

Autres informations météorologiques :

Températures attendues : sur la côte de 9 à 20°C, sur les montagnes de 5 à 14°C, et à l’intérieur de 5 à 16°C.

Visibilité : bonne sur le littoral, réduite par moments en altitude à cause du brouillard.

État de la mer : vagues de hauteur moyenne, température de surface de l'eau à 18°C.

Lever et coucher du soleil : lever à 05h37, coucher à 17h53.

Cette semaine s’annonce donc comme un mélange de conditions météorologiques variables, avec des températures fluctuantes et des vents pouvant surprendre par leur intensité, surtout dans les régions nordiques du Liban.