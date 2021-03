Mardi noir au Liban avec une parité de la livre libanaise qui continue à dégringoler. À l’heure où sont écrites ces lignes, le taux de change de la monnaie locale face au dollar atteindrait même les 14 800 LL/USD à l’achat et les 15 000 LL/USD à la vente au marché noir.

Certaines plateformes de change indiquent que la situation se serait même plus dégradée avec des taux considérés comme non rationnels. Cette dégradation induit une perte de valeur de 100% de la livre libanaise face au dollar en moins de 2 ans. Le salaire minimum représenterait désormais moins de 2 USD par jour alors que le seuil de pauvreté est de 6 USD par jour. Plus de 65% de la population se trouverait désormais vivant sous ce seuil symbolique.

Cette dégradation intervient alors que le gouvernement sortant a annoncé la fin des subventions accordées aux carburants d’ici la fin mars faute de réserves monétaires disponibles de la Banque du Liban pour le financer.

De nouvelles manifestations et des routes fermées

Cette nouvelle dégradation de la parité de la livre libanaise face au dollar a entrainé de nouvelles manifestations au Liban ainsi que des fermetures de routes.

Au niveau de la capitale Beyrouth et de sa banlieue, la circulation est interrompue au niveau de la corniche Mazraa et du rond-point de Qasqas.

L’axe routier de Khaldeh est actuellement partiellement coupé à la circulation, tout comme celui d’Ouzai.

Sont actuellement bloqués, au Sud du Liban les axes de Ghazieh en direction de Beyrouth, tout comme au niveau de Jiyyeh à la jonction dite de Barja. À ce niveau toujours, la circulation est possible par la voie maritime en dépit des embouteillages actuels. À Saïda même, une manifestation a actuellement lieu devant la succursale locale de la Banque du Liban et le sérail de la ville.

À Nabatiyeh même, fief du président de la chambre des députés, un des axes principaux de la localité est bloqué par des manifestants.

Au Nord du Liban, la circulation est également perturbée au niveau de l’axe de Denniyeh-Tripoli au niveau de Maryata et d’Al Arouniyeh.

Dans la Békaa, la circulation est interrompue au niveau de Taalabaya.