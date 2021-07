Tyrus, die Hauptstadt des Südlibanon, war ursprünglich eine Insel, die nach dem Bau eines Deiches durch Alexander den Großen versandet wurde, um sie einzunehmen. Damals trat sie in ihre hellenische und dann römische Zeit ein, von der man nur bewundern kann die Überreste. Die phönizischen Überreste sind seltener, abgesehen von den im Meer versenkten Teilen, die nicht leicht zu besuchen sind, und einigen Hektar einer Mauer, die wir nicht finden konnten, aber dennoch verdient ihre phönizische Geschichte uns darauf verweilen. Es ist in der Tat eine der ältesten phönizischen Ortschaften; einige glauben, dass die menschliche Präsenz aus dem Jahr 2700 v. Chr. stammt. Es erscheint in den turbulenten Chroniken der Menschheit.

Nachdem Tyrus nacheinander von verschiedenen Eindringlingen von unseren Küsten, Ägyptern, Babyloniern, Assyrern, Persern usw Kolonien, darunter das bekannte Karthago über einen Brudermordkampf zwischen dem König von Tyrus Pygmalion und ihre Schwester Elissa und wer wird so weit gehen, mit Rom zu konkurrieren und es zu bedrohen? die sogenannten Punischen Kriege .

Tyrus wird auch unsere moderne Geschichte mit einer bemerkenswerten Präsenz im Alten Testament – dem König von Tyrus – nachhaltig prägen Hiram 1. nachdem er seine Handwerker beauftragt hatte, den sogenannten Salomon-Tempel in Jerusalem zu bauen – oder den umstrittensten Jesabel aber auch die Evangelien mit einer der Reisen Jesu Christi und die Briefe mit dem heiligen Paulus, der dort eine der ersten Kirchen außerhalb des Heiligen Landes gründen wird und dort sogar 355 n. Chr. ein Konzil stattfinden wird.

Die christliche Präsenz bleibt stark und ausgeprägt in dem Teil, der als Altstadt mit seinen engen Gassen bekannt ist und wo sich auch heute die Kirchen der Region befinden. Gemeinschaft der Fischer hauptsächlich, ihre Arbeitsgeräte, zerbrechliche Holzboote, die seit den 1960er Jahren motorisiert sind, tragen Namen wie Marguerite, Josephine, Violette, Éliane …

Entdecken

Die Altstadt wird in der Tat von den 2 ägyptischen und sidonischen Häfen umrahmt, dem einzigen verbliebenen sidonischen, der heute das wichtigste Arbeitswerkzeug dieser Gemeinde ist, mit einer außergewöhnlichen Verbundenheit zu diesem Land und seinen Opfern. Besonders hervorzuheben ist das Porträt eines der 2007 in Nahr Bared gefallenen Soldaten – des Märtyrerfeldwebels Robert Elias el-Achi – über der Fassade eines örtlichen Cafés – das seiner Familie gehört – während wir in den anderen Regionen begraben schnell ihre Erinnerungen.

Entdecken

Das Restaurant Al Fanar befindet sich direkt an der Südspitze der Stadt Tyrus, zurückgesetzt vom Leuchtturm, in einer magischen Umgebung und am Fuße des ehemaligen ägyptischen Hafens von Tyrus. Es hat einen Strand, der nicht aus Sand, sondern aus kleinen Steinen besteht, der es seinen Gästen ermöglicht, eine Art von natürlich in die Felsen gegrabenes Schwimmbad zu erreichen. Das türkisfarbene Wasser ist angenehm, die Mittelmeerströmung ist Süd-Nord, das Meer ist nicht mit dem üblichen Müll aus anderen libanesischen Regionen beladen und die israelischen Behörden ihrerseits reinigen ihre Ufer. Eine Lektion für uns …

Dieses Hostel – ursprünglich ein traditionelles libanesisches Haus der Familie Salha – besteht aus 10 Zimmern und richtet sich hauptsächlich an eine europäische Kundschaft – eine Abwechslung zur üblichen arabischen Invasion anderswo. Der Rest der Kundschaft ist lokal, die von libanesischen Paaren, die die Ruhe eines Strandes suchen, der vom Rauschen der Wellen eingelullt wird, und nicht die von Techno-Musik wie andere in Jbeil … Die Angestellten sind in dem Sinne angenehm, dass sie nicht immer anwesend sind, um Ihnen beim Geldabzug zuzusehen, sondern im Gegenteil, ihre Diskretion ehrt sie! Beachten Sie die Anwesenheit einer Katze mit einer Glocke, die nicht zögern wird, Ihnen ein paar Fischköpfe zu stehlen, indem sie – und überraschenderweise – Ihre Fußspitzen streichelt.

Wir machten uns also auf den Weg zur römischen Nekropole, die von einer Königsstraße mit einem prächtigen Triumphbogen, der bis vor kurzem auf den 50 LL-Banknoten zu sehen war, und dem römischen Hippodrom, von dem nur noch wenige Abschnitte erhalten sind, gesäumt wird. Diese Ruinen befinden sich in der Nähe eines palästinensischen Lagers.

Entdecken

Die kleinen Freuden

Trinken Sie einen Kaffee mit den Fischern am Hafen, plaudern Sie mit den letzten Handwerkern, die ein Boot zusammenbauen, essen Sie auf einer Terrasse mit Blick auf ein SAUBERES türkisfarbenes Meer.

Besuchen Sie den Schildkrötenstrand, einen der letzten Strände im Libanon, die anderen wurden betoniert.

Einige zusätzliche Links und Informationen:

Reifen ist seit 1984 als Weltkulturerbe gelistet. Wir finden auf die UNESCO-Stätte viele Informationen dazu.

