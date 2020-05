Crise après crise, défi après défi, le libanais poursuit souvent sa bravade contre vents et marées sans abandonner espoir et courage.

En dépit du fait que le Liban s’en sort mieux que d’autres de la pandémie, la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 frappe de plein fouet les plus démunies et les fragilise davantage. Le coronavirus se greffe à d’autres crises socio-économiques et fragilise le pays.

Dans un contexte où l’être humain est partagé entre se nourrir et se protéger, plusieurs libanais des frontières ont tenté de répondre au cri de désespoir de certaines familles face à cette situation désastreuse, risque de famine, qui prend dans ses filets, et en première ligne, les plus dépourvus : fermeture de commerce et de services, emploi à temps partiel ou perte d’emploi…

« Jamais dans l’histoire moderne du Liban et durant les 15 années de guerre nous n’avons trouvé un tel nombre de Libanais demander l’aumône ou de mères de famille sans argent ou aide pour nourrir ses enfants. Malheureusement un cap est franchi : 50 % de la population du Liban vit sous le seuil de la pauvreté fixé par l’ONU. Comment lutter contre le Coronavirus (Covid-19) avec le ventre vide ? (Jérome Hajjar, Président du COLIF)

C’est dans cet élan de solidarité que le Conseil des libanais de France – COLIF (Présidé par Jérôme Hajjar), s’est renforcé à travers son appel de don et de générosité auprès des franco-libanais, en soutenant vingt-deux associations humanitaires sur le territoire libanais qui œuvrent auprès des personnes nécessiteuses et de toutes confessions. http://colif.fr/2020/05/06/la-solidarite-est-elargie-et-renforcee-a-22-associations-sur-le-territoire-libanais/



Le COLIF a pu ainsi effectuer un virement bancaire, équitable à chaque association pour aider à l’achat de denrées alimentaires aux plus démunis ; une répartition équitable dans plusieurs cazas et villes dont la liste figure ci-dessous par ordre alphabétique :

Akkar : Janat al-Mahabba Charity

Baalbeck : Jam’iyyat Al-Solh al-thaquafiyyah wal insaniyya

Beit Chaar : A Tout Cœur

Beyrouth : Al-Nawraj, Les Amis Des Restos du Cœur, Bonheur Du Ciel, Al-Liqâa’ al-orthodoxi

Bikfayya : Message De Paix

Ehmej : Association Developpement EhmejEVELOPPEMENT

Hassbayya : Association Coop Kawkaba, Association Hassbayya Ma Ville

Jezzine : Caritas Jezzine, Association Saint-Michel Kaytouli, Association Coop Saydoune

Marje°youn : Farah Marje°youn

Qléi°a : Association Des Amis De Qléi°a Marje°oun

Rmeich : Cenacle Culturel Rmeich

Sa°adneyel : Sa°adneyel Al-Kayr

Saïda : Association Saint-Elie °Abra

Tripoli : Jam°iyyat Makarim Al- Akhlaq Mina

Tyr: Al-Jam°iyyat Al-Khayriyya Al-Ijtimâ°iyya

Zahlé : Maison De La Vierge Des Pauvre



Vive la solidarité Libano-libanaise et vive le Liban !

Présidé par Jérôme Hajjar, le Conseil des Libanais de France – COLIF – est une Association loi 1901 établie en France, en 2016 (R.N.A: W943004524) dont le siège social en France, est au 10, rue de la Grange, 94150 Rungis). Il a pour objectif la promotion, la valorisation promouvoir et la défense d’intérêts des personnes originaires du Liban vivant dans l’hexagone, et où qu’ils soient dans le monde tant au niveau économique, politique, social, sportif, culturel, mémorial, moral ou autre.

