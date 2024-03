Dans un communiqué récent, Candice Ardell, la vice-directrice du bureau de communication de la FINUL (Force Intérimaire des Nations Unies au Liban), a relaté un événement peu commun impliquant une patrouille de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Liban. Selon ses dires, un véhicule appartenant à la FINUL, en déplacement logistique routinier vers Beyrouth dans la soirée précédente, s’est retrouvé par mégarde sur un chemin non prévu.

L’incident a pris une tournure inattendue lorsque le véhicule a été arrêté et les casques bleus à bord temporairement détenus par des individus locaux. Heureusement, la situation s’est résolue pacifiquement, les membres de la mission de maintien de la paix ayant été relâchés peu après.

Mme Ardell a souligné l’importance de la liberté de mouvement accordée aux forces de la FINUL dans l’exécution de leur mandat au Liban, en vertu de l’accord avec le gouvernement libanais. Cette liberté est essentielle pour permettre aux casques bleus de mener à bien leurs missions administratives et logistiques à travers le pays, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Un incident dans un contexte de tension et d’escalade du conflit avec Israël

Peu après minuit, des avions de guerre ont survolé la périphérie d’Ayta Al-Shaab, causant d’importants dégâts matériels. Ayta Al-Shaab, déjà marquée par les stigmates de conflits antérieurs, a vu un grand nombre de ses habitations et propriétés sévèrement endommagées, témoignant de la violence de l’assaut.

Parallèlement, les forces israéliennes ont aussi lancé des bombes lumineuses sur les villages avoisinant la Ligne Bleue, frontière de fait entre le Liban et Israël, ajoutant à l’atmosphère de terreur des bombes incendiaires visant les forêts proches des villes d’Al-Naqoura et d’Alma al-Sha’b. De plus, un avion de reconnaissance a été signalé effectuant des vols répétés au-dessus des districts de Tyr et de Bint Jbeil, exacerbant la tension dans une région déjà fortement militarisée.