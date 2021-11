1 – 7 novembre 2021

Édition numérique

Organisé par la Délégation de l’Union européenne au Liban, en partenariat avec l’Association Métropolis Cinéma et les États membres de l’Union européenne, le Festival du Cinéma européen est de retour pour une 26e édition. La programmation de cette édition numérique est riche en films européens, ainsi que des courts métrages par de jeunes réalisateurs libanais.

Le programme de cette 26e édition inclut :

12 longs métrages récents provenant de l’Europe, ce qui permettra au public de découvrir des films primés lors de grands festivals internationaux ;

10 courts métrages libanais sous-commission sur le thème des « Fenêtres » ;

10 courts métrages de la tournée « EFA Shorts » de l’Académie européenne du film, incluant le lauréat du prix « Meilleur court-métrage européen » en 2020 ;

12 courts métrages produits par de jeunes réalisateurs libanais, en compétition pour quatre prix offerts par les États membres ;

1 long métrage « Une femme est une femme » réalisé par Jean-Luc Godard, en hommage à l’actrice franco-danoise Anna Karina et l’acteur français Jean-Paul Belmondo, que le monde du cinéma a perdu en décembre 2019 et septembre 2021 respectivement ;

1 discussion virtuelle avec les partenaires régionaux du Festival, abordant le sujet de la gestion des activités et des espaces culturels en temps de crise.

Le Festival a lieu alors que Liban continue de faire face à de nombreux défis, qui touchent profondément le secteur culturel et artistique. Dans ce contexte, l’Union européenne continue à prêter main-forte à ceux qui croient au pouvoir de l’art. Le Festival a lancé plusieurs initiatives pour soutenir les jeunes réalisateurs libanais qui essaient de rester créatifs et productifs, contre vents et marées.

Le Festival a offert un soutien financier à dix jeunes réalisateurs libanais afin de produire des courts métrages sur le thème des « Fenêtres ». En outre, douze courts métrages produits par de jeunes cinéastes libanais émergents seront en compétition pour remporter quatre prix offerts par les États membres. Grâce au Goethe-Institut, à l’Institut français du Liban, à l’Ambassade de Suède à Beyrouth et à l’Ambassade de Pologne au Liban, le Festival invitera les lauréats à assister à un festival ou marché de film international qui aura lieu en Europe en 2022.

Tous les films seront disponibles en projection gratuite sur FestivalScope.com, exclusivement pour les spectateurs au Liban, entre le lundi 1er novembre à 19h30 et le dimanche 7 novembre à minuit. Les billets sont limités et l’inscription sur FestivalScope.com est obligatoire.

Le programme complet est disponible sur le site web de la Délégation de l’Union européenne, ainsi que sur la page du Festival sur FestivalScope.com.

