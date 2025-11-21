Indépendance sous contrainte: souveraineté libanaise et jeux de puissances en 2025

- Advertisement -

À l’approche de la fête de l’indépendance, le Liban se trouve une fois de plus confronté à l’épreuve de sa souveraineté, mise à mal par un enchevêtrement de crises internes et de pressions régionales. Les discours prononcés par le président Joseph Aoun et le président du Parlement Nabih Berri, à l’occasion des commémorations récentes, illustrent cette tension permanente. Joseph Aoun, dans une allocution adressée aux troupes en avril 2025, a insisté sur la nécessité de faire de cette année « l’année du monopole de l’État sur les armes », soulignant que les combattants du Hezbollah pourraient rejoindre l’armée libanaise pour renforcer l’unité nationale. Nabih Berri, de son côté, a qualifié l’indépendance du Liban d’un « défi quotidien à préserver », rendant hommage aux martyrs qui ont défendu le pays face aux agressions extérieures, dans un discours prononcé en novembre 2024 mais repris dans les débats actuels. Ces déclarations, prononcées dans un contexte marqué par les tensions au Sud-Liban et les répercussions du conflit à Gaza, rappellent que la souveraineté libanaise n’est pas un acquis figé, mais un « examen quotidien » imposé par les jeux de puissances régionales. Elles interviennent alors que le pays navigue entre les influences de Washington, Paris, Riyad et les institutions internationales comme la Banque mondiale, tout en affrontant les défis posés par l’armée, la FINUL et les dynamiques frontalières avec Israël.

Ces interventions des deux figures clés de l’État libanais – l’une issue de l’institution militaire, l’autre du Parlement – soulignent une aspiration commune à restaurer l’autorité étatique, mais elles révèlent aussi les fractures internes. Joseph Aoun, élu président en janvier 2025 après une longue vacance du pouvoir, a réuni Nabih Berri et le Premier ministre Nawaf Salam à Baabda en mars 2025 pour discuter des tensions au sud et à la frontière, marquant un effort de coordination face aux menaces extérieures. Nabih Berri, dans une rencontre ultérieure avec Aoun en octobre 2025, a qualifié ces échanges de « positifs » et « excellents », insistant sur le soutien inconditionnel à l’armée comme pilier de la souveraineté. Pourtant, ces discours s’inscrivent dans un paysage où la fête de l’indépendance, traditionnellement marquée par un défilé militaire, a été annulée en raison des circonstances sécuritaires, comme l’a annoncé le commandant en chef de l’armée en novembre 2024, évoquant les défis traversés par le pays. En 2025, ces commémorations prennent une teinte particulière, alors que les événements à Gaza et au Sud-Liban rappellent quotidiennement les contraintes imposées à Beyrouth par les acteurs régionaux. La question de la souveraineté libanaise se pose ainsi non seulement en termes historiques, mais comme un enjeu immédiat, influencé par les équilibres précaires entre l’armée nationale, les milices et les puissances étrangères.

Souveraineté militaire: l’armée libanaise au cœur des pressions frontalières

Le rôle de l’armée libanaise dans la préservation de la souveraineté nationale reste central, mais il est constamment mis à l’épreuve par les pressions extérieures et les dynamiques internes. En novembre 2025, un incident majeur a illustré cette vulnérabilité: une patrouille de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a été prise pour cible par un char israélien près de Kafr Kila, dans le sud du pays, le 16 novembre. Selon les déclarations de la FINUL, l’armée israélienne a ouvert le feu sur ses membres, confirmant l’attaque comme une « erreur de classification » due aux mauvaises conditions météorologiques, mais soulignant les risques persistants pour les forces de maintien de la paix. Cet événement, survenu malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024 entre Israël et le Hezbollah, met en lumière les violations récurrentes de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui exige le désarmement des groupes armés au sud du Litani et le déploiement exclusif de l’armée libanaise dans cette zone.

La commission du mécanisme tripartite, réunissant l’armée libanaise, la FINUL et l’armée israélienne, a tenu plusieurs réunions en 2025 pour examiner ces incidents, mais les progrès restent limités. En août 2025, le Conseil de sécurité a voté la fin de la FINUL après près de cinq décennies, à la demande des autorités libanaises qui souhaitaient son maintien, mais face à la reprise des hostilités entre Israël et le Hezbollah à l’automne 2024. Israël accuse régulièrement le Hezbollah de reconstituer ses capacités militaires, comme lors d’une frappe à Tiri en novembre 2025, qui a blessé plusieurs personnes et que le Hezbollah a condamnée comme une violation flagrante. Les demandes américaines et israéliennes se concentrent sur le renforcement du monopole de l’armée libanaise sur les armes, avec Washington insistant sur l’application stricte de la résolution 1701 pour éviter une escalade.

Au sein du Liban, l’armée fait face à des surenchères internes, notamment du Hezbollah, qui se pose en défenseur de la souveraineté tout en maintenant son arsenal parallèle. Joseph Aoun a réitéré en septembre 2025, lors d’une rencontre avec Nabih Berri, la nécessité d’un plan de désarmement pour le Hezbollah, afin de consolider l’autorité étatique. Ces tensions sont exacerbées par les influences régionales: l’Iran soutient le Hezbollah comme instrument de sa stratégie, tandis que les États-Unis et Israël exigent une démilitarisation effective du sud. En novembre 2025, des posts sur les réseaux sociaux soulignent que le Liban est incapable de réhabiliter sa stature étatique en raison de la domination chiite, qui remet en cause le pacte national et déplace le centre de gravité politique vers les rivalités géostratégiques. L’armée libanaise, avec ses 80 000 hommes, reste le symbole de l’unité nationale, mais son budget limité – environ 1,2 milliard de dollars en 2025 – la rend dépendante de l’aide internationale, notamment américaine, qui a fourni plus de 3 milliards de dollars depuis 2006 pour moderniser ses capacités.

Souveraineté diplomatique: Beyrouth entre alliances et équilibres régionaux

Les relations diplomatiques du Liban en 2025 reflètent sa position précaire au cœur des grands dossiers régionaux, marquée par une dépendance accrue vis-à-vis de la France, de l’Union européenne, de l’Arabie saoudite et des États-Unis. En octobre 2025, une déclaration conjointe de ces puissances, incluant l’Australie, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et le Qatar, a réaffirmé leur soutien aux efforts diplomatiques pour un accord entre le Liban et Israël, soulignant la nécessité d’un cessez-le-feu durable à Gaza et au Sud-Liban. La France, en particulier, a intensifié son rôle: en juin 2025, Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial, a effectué une visite à Beyrouth pour discuter des résistances locales et des nouveaux équilibres diplomatiques. Emmanuel Macron, lors d’une déclaration en mars 2025, a insisté sur la situation critique au Liban, appelant à une mobilisation internationale pour soutenir ses institutions.

L’Union européenne a mobilisé 100 millions d’euros en aide humanitaire en 2025, tandis que l’Arabie saoudite a signé des accords avec les États-Unis pour renforcer la stabilité régionale, incluant un soutien indirect au Liban via des programmes de défense et d’intelligence artificielle. Riyad, traditionnellement influent dans les cercles sunnites libanais, a participé à la conférence de reconstruction du Liban organisée par la France et les États-Unis en octobre 2025, où les discussions ont porté sur la situation post-cessez-le-feu. Washington, de son côté, a appuyé l’élection de Joseph Aoun à la présidence en janvier 2025, facilitant un retour à la stabilité politique après des mois de vacance. Le Liban occupe une place ambiguë dans les dossiers régionaux: impliqué indirectement dans le conflit de Gaza via le Hezbollah, il cherche à se positionner comme médiateur, mais ses frontières avec Israël restent un point de friction, comme l’illustrent les constructions de remparts en territoire libanais par Israël en novembre 2025.

En novembre 2025, des réunions du « Mécanisme » tripartite ont examiné l’application de l’accord du 27 novembre 2024, avec un focus sur le monopole des armes et les élections à venir. Le Maroc, dans une déclaration récente, a réaffirmé son soutien à la souveraineté libanaise, ajoutant une voix arabe au consensus régional. Ces dynamiques diplomatiques soulignent la dépendance de Beyrouth aux acteurs extérieurs pour naviguer les tensions avec Israël et l’Iran, ce dernier exerçant une influence via le Hezbollah qui compromet l’autonomie libanaise.

Souveraineté économique: dépendance aux bailleurs internationaux

La souveraineté économique du Liban en 2025 est entravée par une dépendance structurelle aux investissements étrangers et aux programmes d’assistance, aggravée par une dette publique estimée à 150-170 % du PIB. Une mission du FMI s’est rendue à Beyrouth du 22 au 25 septembre 2025 pour examiner la politique économique et la stratégie de réforme, insistant sur la nécessité de mesures strictes pour débloquer des financements. Lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale en octobre 2025, une délégation libanaise a décrit une première journée « positive et franche », avec la Banque mondiale annonçant l’envoi d’une importante équipe à Beyrouth en novembre pour évaluer la situation sur le terrain.

Le budget 2025, soumis en juillet, reste conditionné à des réformes exigées par les bailleurs, comme la restructuration bancaire et la lutte contre la corruption. La crise de 2019 a divisé le PIB par deux, et la guerre avec Israël depuis octobre 2024 a exacerbé les défis, avec des réserves de change à 11,071 millions de dollars mi-avril 2025. L’aide internationale, évaluée à 1,5 milliard de dollars par an en moyenne de 2019 à 2023 selon l’OCDE, reste cruciale, mais les partenaires arabes et européens exigent des avancées concrètes en septembre 2025. La France a mobilisé 100 millions d’euros en aide humanitaire, incluant 100 tonnes de fret et des postes sanitaires, lors de la conférence de Paris en janvier 2025, qui a débloqué 1 milliard de dollars pour l’urgence et les institutions libanaises.

Souveraineté sociale: défis de la protection citoyenne et des réseaux illicites

La capacité de l’État libanais à protéger ses citoyens et à garantir des droits sociaux minimaux est sévèrement compromise en 2025, avec une crise sociale persistante amplifiée par les réseaux criminels. En septembre 2025, l’armée a saisi un record de 6,5 millions de pilules de Captagon, démantelant un réseau international, après un raid en avril à Hermel où 3 millions de pilules ont été confisquées et sept personnes arrêtées. Ces opérations soulignent l’emprise des trafics de drogue, souvent liés à des zones sous influence du Hezbollah, qui minent la souveraineté sociale en affaiblissant l’autorité étatique.

La fragilité sociale est documentée dans les rapports internationaux: l’OCDE note en février 2025 que le Liban figure parmi les États fragiles, avec des menaces terroristes et criminelles persistantes dans la région PAM. Les citoyens font face à une inflation galopante et à un effondrement des services publics, avec des déficits budgétaires importants malgré la suspension du service de la dette. Les influences confessionnelles, des sunnites à Tripoli aux chiites au sud, compliquent la cohésion sociale, tandis que les coalitions politiques évoluent rapidement.

Pistes de recomposition: vers une redéfinition des priorités nationales

Renforcer l’institution militaire tout en la protégeant des surenchères internes apparaît comme une priorité en 2025, avec des efforts pour intégrer les éléments armés non étatiques sous l’égide de l’armée. Les discussions sur le désarmement du Hezbollah, menées en septembre 2025 entre Aoun et Berri, visent à abriter l’armée des rivalités politiques, tout en appliquant la résolution 1701 pour sécuriser les frontières. Clarifier les priorités de la diplomatie économique implique de négocier avec le FMI et la Banque mondiale pour des réformes ciblées, comme la restructuration de la dette et l’attraction d’investissements, avec une délégation attendue en novembre 2025. Redéfinir les lignes rouges en politique régionale passe par un équilibre entre les influences iranienne et occidentale, comme l’illustrent les posts analytiques soulignant que la domination chiite déplace les équilibres systémiques, rendant impossible une pacification hypothétique avec Israël sans réformes internes profondes. En novembre 2025, ces pistes se concrétisent dans les réunions diplomatiques, où le Liban cherche à reclaim sa souveraineté face aux occupations passées et aux proxies actuels, avec des appels à un accord de paix inspiré des Cedar Accords pour libérer le pays des agendas étrangers. Les implications immédiates de ces efforts se manifestent dans les tensions persistantes au sud, où les violations israéliennes, comme les bombardements et constructions de remparts, testent quotidiennement la capacité de Beyrouth à imposer ses frontières, tandis que les aides internationales conditionnent tout progrès à une mise en œuvre effective des résolutions onusiennes.