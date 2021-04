Je ne me nomme pas en tant que juge et je n’entrerai pas dans des jeux malgré les tentatives de m’y entraîner; Je n’ai aucune affiliation politique, car ma seule référence est la loi et les institutions

La question transcende le différend sur les pouvoirs entre deux références judiciaires, et les Libanais ont constaté que les juges sont affiliés à des partis politiques.



Il existe un système judiciaire incapable de lutter contre la corruption, et le rôle de l’Inspection Judiciaire est de mener les enquêtes nécessaires et il doit contrôler l’ensemble du dossier.



«Assez d’humiliation» et la solution ne passe pas par les médias, mais par les institutions; la réalité du système judiciaire au Liban est devenue très difficile, et j’ai envoyé toutes les lettres possibles, mais le problème est le système et les gens qui le composent



J’ai entendu une insulte contre la magistrature au Parlement lorsque nous discutions de la loi sur la levée du secret bancaire, et je n’ai jamais pensé que je vivrais ce que je vis actuellement en tant que ministre de la Justice.

Marie Claude Najm, 17 avril 2021 Tweet