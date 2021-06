La parité de la livre libanaise se dégrade légèrement au marché noir, avec un taux de change de 12 975 LL/USD à l’achat et de 13 025 à la vente, retrouvant ses plus hauts niveaux de la semaine dernière sur fond d’un rapport de la Banque Mondiale qui note que la crise économique libanaise pourrait être l’une des pires dans le monde depuis 1850.

Plus de la moitié de la population vivrait actuellement sous le seuil de pauvreté, 41% des ménages éprouvant même des difficultés face aux besoins fondamentaux comme se nourrir.

Parmi les causes de ces difficultés, l’augmentation rapide de la masse monétaire ayant induit une détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar, une contraction du PIB et une détérioration effective de certains indicateurs fiscaux en dépit d’une amélioration apparente, une baisse des importations en raison de l’épuisement des réserves monétaires et une politique de désendettement des banques au détriment des déposants.

Ils ont ainsi disséqué les mécanismes mis en place et les fameuses ingénierie financière de la Banque du Liban qui reportent par ailleurs sur les déposants une grande partie de leurs pertes financières et l’accroissement de la masse monétaire qui a encore aggravé la situation de la population confrontée à une importante perte de pouvoir d’achat.

