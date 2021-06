La Livre libanaise s’est rapprochée de son plus bas niveau au marché noir, avec un taux de change à l’achat de 15 400 LL/USD et à la vente de 15 450 LL/USD sur fond de désaccords toujours plus importants sur le plan politique et de rumeurs de l’arrêt prochain du programme de subvention à l’achat des produits de première catégorie et notamment des carburants, alors que les automobilistes souffrent actuellement de pénuries pour pouvoir se déplacer.

