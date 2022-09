l’Arabie saoudite, les Etats-Unis et la France appellent le Liban à passer aux actes

Publicité

Les représentants de l’Arabie saoudite, des Etats-Unis et de la France se sont réunis en aparté pour évoquer le dossier libanais. Ils ont ainsi appelé à l’élection d’un nouveau président de la république en temps et en heure, conformément à la constitution libanaise.

Dans une déclaration conjointe, ils ont ainsi estimé qu'”il est essentiel d’élire un président qui puisse unir le peuple libanais et travailler avec les acteurs régionaux et internationaux pour surmonter la crise actuelle” avant d’appeler dans la même déclaration “à la formation d’un gouvernement capable de mettre en œuvre les réformes structurelles et économiques nécessaires de toute urgence pour faire face aux crises politiques et économiques du Liban, en particulier les réformes nécessaires pour parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international”.

« Nous sommes prêts à travailler conjointement avec le Liban pour soutenir la mise en œuvre de ces mesures de réforme fondamentales, qui sont essentielles à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité futures du pays. Nous reconnaissons le rôle essentiel que les forces armées libanaises et les forces de sécurité intérieure – en tant que défenseurs légitimes de la souveraineté et de la stabilité intérieure du Liban – continuent de jouer dans la protection du peuple libanais en période de crise sans précédent”, poursuit le communiqué appelant par ailleurs à la mise en oeuvre des résolutions de l’ONU et des accords de Taëf.

