Le ministre sortant des affaires étrangères contaminé par le coronavirus

Le ministre sortant des affaires étrangères Charbel Wehbé a été diagnostiqué positif au coronavirus et devrait passer les deux prochaines semaines en quarantaine, indique-t-on de source diplomatique.

Ce dernier avait été nommé la veille de l’explosion du port de Beyrouth en remplacement à Nassif Hitti, qui avait démissionné.

Sa mandature n’a duré que jusqu’au 10 août, date de démission du gouvernement Hassan Diab

