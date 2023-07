Le plan du président du Conseil d’Etat, le juge Fadi Elias, remis au Président du Parlement Nabih Berry et publié en exclusivité dans le quotidien arabophone An Nahar[1] ne comprend ni mécanismes ni montant des pertes ni de quelconques chiffres.

Il ne vise en réalité qu’à aider les banques devenues des banques-zombies en réduisant les fonds de garantie des dépôts : probablement 50 000 dollars (contre 500 000 dollars à l’époque du plan Lazard en 2020 et 100 000 dollars prévus par le plan Chami l’an dernier).

Le plan n’évoque pas l’élément principal de la restructuration bancaire (détaillée dans le plan Lazard et exigée par le Fonds monétaire international) : la modification de l’actionnariat des banques avec la dilution des actionnaires actuels (« write-off » par la ponction du capital des banques et « wipe-out » ou radiation, éviction des actionnaires).

Il ne parle pas non plus de la récupération des fonds détournés ainsi que du rapatriement des fonds transférés illégalement à l’étranger.

Il est vrai que pour cela, il faudrait la publication de l’audit juri-comptable de la Banque du Liban bloquée par le ministre des Finances et la réalisation de l’audit juri-comptable des ministères, des organismes d’État créés après la guerre (le Conseil du Sud, la Caisse des déplacés, le Conseil pour le développement et la reconstruction et le Haut Comité de secours), des services de l’administration et des 14 plus grandes banques.

En réalité c’est un projet d’impunité du blanchiment et de la corruption visant à protéger les banques et leurs actionnaires et non les déposants.

[1] https://www.annahar.com/Library/Files/Uploaded%20Files/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A71.docx22.pdf.