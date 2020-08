Levée du secret bancaire et gel des comptes de hauts fonctionnaires du port de Beyrouth.

La Commission spéciale d’enquête de la Banque du Liban a décidé de geler les comptes appartenant directement ou indirectement et de lever le secret bancaire à l’encontre de plusieurs personnes dont certaines sont liées à l’administration du Port de Beyrouth

Il s’agirait notamment du directeur général du conseil d’ administration et d’investissement du port de Beyrouth Hassan Koreytem, ​​du directeur général des douanes libanaises Chafic Merhi et de son successeur Badri Daher, de Nayla Al-Hajj, du directeur des projets du port de Beyrouth Michel Nahoul, de George Daher, et Naama Brax.