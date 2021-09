Les 20 premiers camions citerne de fioul iranien qui a été débarqué au port de Baniyas en Syrie sont arrivées au Liban, indique la chaine de télévision Al Manar. Ils seraient ainsi entrés via la vallée de la Békaa.

Ce fioul sera fourni gratuitement aux hôpitaux gouvernementaux, aux orphelinats et aux maisons de retraite et vendu en livres libanaises à des hôpitaux privés, des boulangeries, des municipalités et des producteurs d’électricité exploités dans les villages et les quartiers, cela à son coût. “Notre objectif n’est pas le commerce ou le profit, mais d’alléger la souffrance du peuple”, avait précisé dans une allocution télévisée le dirigeant du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, il y a 2 jours, alors que les pénuries d’essence et de fioul frappent toujours le Pays des Cèdres en dépit de l’annonce de l’arrivée prochaine de 7 tankers de carburants par la Banque du Liban, fortement critiquée puisque celle-ci intervient après la formation d’un nouveau gouvernement.