Un nouveau rapport de l’ONG International Crisis Group souligne le besoin urgent d’une aide internationale et de réformes en profondeur du Liban, afin de protéger la population face à la crise économique, décrite sans précédente dans l’histoire du Pays.

L’aide du FMI semble paraitre crucial pour le déblocage des aides bilatérales et notamment celles prévues dans le cadre de la conférence d’aide au Liban CEDRE d’avril 2018. Cependant, le FMI exige la mise en place des projets de réformes économiques préalablement au versement de l’aide, notamment dans le secteur de l’électricité du Liban. Autre écueil, les différentes estimations concernant les pertes du secteur financier et notamment de la BDL qui semblent compliquer les discussions avec l’institution internationale. Enfin, le FMI s’interroge sur l’existence de plusieurs taux de parité entre livres libanaises et dollars.

La communauté internationale pourrait ainsi exiger une lutte efficace contre la corruption et le clientélisme qui ravage les administrations publiques, tout comme la mise en place de réformes économiques et fiscales pour relancer la machine économique.

Cependant, une assistance financière à but humanitaire à destination des populations les plus vulnérables pourrait être mise en place.

International Crisis Group s’interroge cependant concernant la volonté réelle de la classe politique actuelle à mettre en place ces réformes alors qu’elle a longtemps bénéficié du système précédent, à moins que la pression populaire entamée depuis octobre 2019 se poursuive.

Une crise économique sans précédente dans l’Histoire du Liban

Pour rappel, plus de 60% de la population libanaise vivrait actuellement sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 6 dollars par jour, plus de 40% de la population active se trouverait actuellement au chômage, alors que le Liban a officiellement déclaré un état de défaut de paiement dès mars 2020 enclenchant un processus de restructuration de la dette publique. Le Liban demanderait ainsi une aide financière de 10 milliards de dollars au Fonds Monétaire International pour tenter de relancer son économie.

La situation politique reste également instable avec des manifestations qui ont débuté suite au projet d’instauration de nouvelles taxes par le précédent gouvernement Saad Hariri. Les manifestants exigent le retrait d’une classe politique accusée de corruption et d’être à l’origine de l’importante dette publique qui atteint 92 milliards de dollars. Certaines études indiquent que le Liban connaitrait une récession économique de l’ordre de 12%. D’autres études estiment que le PIB pourrait passer de 55 milliards de dollars en 2018 à 34 milliards de dollars seulement en 2020.

La détérioration de la livre libanaise face au dollar reste également préoccupante avec une perte du pouvoir d’achat de nombreux libanais alors qu’un contrôle des capitaux informel a été mis en place dès novembre par l’Association des Banques du Liban (ABL) et non les autorités politiques ou monétaires.

