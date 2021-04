Même avant le jour apocalyptique du Mardi 4 Août 2020, nous étions en train de traverser des moments extrêmement difficiles, et depuis 8 mois, la situation empire, devenant de plus en plus catastrophique : le Liban affronte constamment des crises et des tempêtes qui menacent son identité et même son existence.



Sur base de cette réalité, l’Association francophone de Journalisme (AFEJ) et Cedar Branches 2020 organisent, sous le titre « L’identité libanaise : Histoire, menaces et vision », un webinaire qui se tiendra le Jeudi 15 Avril 2021 à 6h PM (18h), heure de Beyrouth.



Y prendront part en tant qu’intervenants :

– Dr. Charif Majdalani : Écrivain et romancier, professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, membre du comité de rédaction de l’Orient Littéraire et président de la Maison Internationale des Écrivains à Beyrouth. Il a publié sept romans aux éditions du Seuil, parmi lesquels Histoire de la Grande Maison (2005), Caravansérail (2007) qui a obtenu le prix Tropiques et le prix François Mauriac de l’Académie Française, Villa des femmes (2015) qui a obtenu le prix Jean Giono, et l’Empereur à pied (2017). Son dernier ouvrage, Beyrouth 2020, journal d’un effondrement, paru en 2020 chez Actes-Sud, a obtenu le prix spécial du jury du prix Femina.

Son intervention, lors du webinaire, portera sur : La constitution complexe de l’imaginaire national à la base de l’identité libanaise.



– Dr. Jinane Chaker Sultani Milelli : Éditrice française, auteure franco-libanaise de plusieurs dictionnaires bilingues dont le dictionnaire français-libanais. Sociologue de formation et titulaire d’un doctorat PHD en Anthropologie, Ethnologie politique et Sciences des religions. Présidente de l’association du Patrimoine ethnologique et culture identitaire.

Son intervention sera centrée sur : La dimension de l’identité libanaise des points de vue anthropologique et ethnologique et la culture de la paix.



– Dr. Georges Chebli : Écrivain. Docteur en littérature arabe et philosophie, diplômé en traduction et histoire, chercheur académique, conférencier dans différents congrès nationaux et internationaux.

Son intervention aura pour titre : Définition et défis qui menacent l’identité libanaise.



Chaque branche du cèdre interviendra, dans un premier temps, pour 7 minutes, apportant son point de vue et sa perception sur le sujet à développer et à approfondir.

Le webinaire du Jeudi 15 Avril 2021 se tiendra, de 18h à 18h50, sur Webex via les coordonnées électroniques suivantes:



Au cas où nous aurons besoin de plus de temps, nous continuerons avec un 2ème lien de 18h45 à 19h35.

Ce webinaire s’inscrit dans une série de 4 webinaires mensuels ayant lieu du Jeudi 11 mars 2021 au Jeudi 10 juin 2021.

Nous vous tiendrons au courant des dates et détails des webinaires suivants au fur et à mesure.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous prions de confirmer votre participation en cliquant sur le lien ci-dessus.

Merci d’avance et au plaisir de vous “voir” bien que virtuellement,



Le Comité de l’AFEJ

Cedar Branches 2020

