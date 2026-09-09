Nabatiyeh : l’accalmie après 27 morts en trois jours

- Advertisement -

53

Lire l'article Stop

Une accalmie fragile s’est installée à Nabatiyeh après trois jours d’attaques israéliennes qui ont fait 27 morts et 69 blessés dans la région. Les contacts engagés par le président Joseph Aoun, le président du Parlement Nabih Berri et le premier ministre Nawaf Salam, parallèlement aux démarches arabes et internationales, ont contribué mardi 8 septembre à contenir l’escalade. Sur le terrain, l’armée libanaise a commencé à intensifier ses patrouilles dans la ville. Cette mobilisation doit désormais empêcher une reprise des affrontements après l’une des séquences les plus meurtrières de ces dernières semaines dans le sud du Liban.

Aoun, Berri et Salam mobilisés pour Nabatiyeh

La priorité des autorités libanaises est d’empêcher que les attaques autour de Nabatiyeh ne s’étendent à d’autres secteurs du Sud. Les trois principales autorités de l’État ont ainsi multiplié les contacts pendant la journée de mardi.

Joseph Aoun a conduit une partie des démarches auprès des partenaires arabes et internationaux du Liban. Selon des informations rapportées par plusieurs médias libanais, ces échanges ont porté sur trois objectifs : freiner l’escalade, obtenir l’arrêt des attaques israéliennes et ramener les parties au respect du cadre conclu pour stabiliser le front libanais.

Nabih Berri et Nawaf Salam ont également participé aux efforts destinés à contenir la situation. Cette mobilisation intervient alors que les frappes ont provoqué des déplacements d’habitants dans le caza de Nabatiyeh, notamment vers Saïda et Beyrouth.

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Rajji, a mené en parallèle des consultations avec plusieurs de ses homologues arabes. Ces échanges se sont déroulés alors qu’il participait à une réunion ministérielle arabe.

L’activité diplomatique vise surtout à empêcher que la confrontation entre Israël et le Hezbollah ne déclenche une nouvelle phase de combats à grande échelle. Mardi, les premiers signes d’apaisement ont permis aux autorités de concentrer leurs efforts sur la consolidation de cette accalmie.

27 morts et 69 blessés en trois jours

Le bilan humain explique l’urgence des démarches. Les attaques israéliennes menées pendant trois jours dans la région ont fait 27 morts et 69 blessés, selon les bilans rapportés au Liban.

Des enfants, des femmes et des secouristes figurent parmi les victimes. Nabatiyeh et plusieurs localités environnantes ont été touchées.

Kfar Roummane a subi l’une des attaques les plus meurtrières. Lundi 7 septembre, des frappes israéliennes y ont fait douze morts. Un bâtiment résidentiel a notamment été touché. Deux enfants et plusieurs femmes comptaient parmi les victimes.

Un secouriste a également été tué dans une attaque distincte contre un véhicule. Ces frappes ont suivi une première journée meurtrière dimanche dans plusieurs secteurs de la région de Nabatiyeh.

L’armée israélienne affirme que ses opérations répondent à des actions du Hezbollah. Elle accuse notamment le mouvement d’avoir lancé des drones contre ses soldats et de poursuivre des activités militaires dans le sud du Liban.

Le Hezbollah n’a pas apporté de réponse détaillée à toutes les accusations israéliennes concernant cette séquence. Les autorités libanaises ont, de leur côté, dénoncé les frappes et leurs conséquences pour la population civile.

Washington avertit Beyrouth contre une nouvelle escalade

Les démarches libanaises se déroulent aussi sous une forte pression américaine. Selon des informations rapportées mardi par la presse libanaise, Washington a transmis au gouvernement de Nawaf Salam un message concernant les événements de Nabatiyeh.

Les États-Unis auraient expliqué aux responsables libanais qu’Israël avait intensifié ses opérations après une attaque du Hezbollah contre l’armée israélienne, des lancements de drones et des activités du mouvement dans la région.

Washington aurait surtout averti Beyrouth qu’une nouvelle action du Hezbollah provoquerait une réponse militaire israélienne particulièrement forte.

Ce message reste une information rapportée par la presse libanaise. Il n’a pas été présenté sous cette forme dans une déclaration publique américaine.

Il éclaire toutefois l’un des principaux enjeux de la médiation actuelle. Les autorités libanaises cherchent à obtenir l’arrêt des frappes israéliennes tout en empêchant une nouvelle opération du Hezbollah susceptible de relancer immédiatement les hostilités.

La marge de manœuvre de Beyrouth reste donc étroite. Une nouvelle attaque pourrait remettre en cause l’accalmie obtenue après les contacts des dernières heures.

L’armée libanaise renforce ses patrouilles à Nabatiyeh

La stabilisation doit désormais se traduire sur le terrain. Mardi, l’armée libanaise a effectué des patrouilles dans Nabatiyeh alors que les autorités examinent les mesures permettant de renforcer la sécurité dans la ville.

Des militaires pourraient être positionnés sur plusieurs points, parallèlement aux patrouilles menées dans les quartiers. Cette présence accrue préparerait une étape plus importante destinée à consolider la stabilité.

Le rôle de l’armée revêt une importance particulière. Le gouvernement libanais cherche à renforcer l’autorité des institutions étatiques dans le Sud et à réduire le risque d’incidents susceptibles de provoquer de nouvelles frappes.

Cette évolution ne signifie pas que l’armée était absente de la région. Les forces libanaises disposent déjà d’unités dans le Sud. Les mesures envisagées concernent un renforcement opérationnel autour de Nabatiyeh après les attaques des derniers jours.

Pour les habitants, la question centrale reste celle de la sécurité immédiate. Les bombardements ont provoqué une forte inquiétude et poussé des familles à quitter temporairement certaines localités. La répétition des attaques complique également les retours dans les villages les plus exposés.

Une accalmie encore très fragile dans le sud du Liban

La baisse de l’intensité des attaques mardi ne règle pas les causes de la crise. Israël continue d’accuser le Hezbollah de mener des activités militaires et de violer les arrangements conclus pour stabiliser la frontière.

Le Hezbollah dénonce de son côté la poursuite des opérations israéliennes au Liban. La présence militaire israélienne dans certains secteurs du territoire libanais et les opérations menées au-delà de ces positions entretiennent la confrontation.

L’évolution récente autour de la hauteur stratégique d’Ali al-Taher a également accru les inquiétudes. Israël a annoncé avoir pris le contrôle de cette position dominant plusieurs axes proches de Nabatiyeh. Cette situation nourrit les craintes d’une pression militaire accrue sur la ville et les localités environnantes.

La séquence des 6, 7 et 8 septembre a ainsi replacé Nabatiyeh au centre du dispositif de sécurité dans le Sud. Pour Beyrouth, l’objectif immédiat n’est pas seulement d’obtenir quelques heures sans frappes. Il consiste à empêcher qu’un nouvel incident ne déclenche une nouvelle série d’attaques.

Les contacts menés par Joseph Aoun, Nabih Berri et Nawaf Salam ont permis une première décrue de la tension, mais ils n’offrent encore aucune garantie durable. Le message attribué à Washington montre au contraire que le risque d’une reprise brutale reste présent.

Les prochaines mesures de l’armée libanaise à Nabatiyeh seront donc particulièrement observées. Leur ampleur, les positions qu’elle renforcera et la poursuite ou non des patrouilles permettront de mesurer si l’accalmie du 8 septembre peut être consolidée après trois jours ayant fait 27 morts et 69 blessés.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux